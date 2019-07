Januš: Zeman by mohl na VŠ života šéfovat právnické fakultě. Zákony si vykládá dostatečně diletantsky | info.cz

KOMENTÁŘ JANA JANUŠE | Na vysoké škole života otevřeli katedru ústavního práva, vtipkuje v posledních dnech leckdo na sociálních sítích. A hodí se dodat, že pokud teď v diletantismu výkladu zákonů opravdu někdo vyniká, je to prezident Miloš Zeman. Současná vládní situace, podle některých hlasů dokonce ústavní krize, sice k hledání podstaty právních předpisů přímo vybízí, neznamená to ale, že i když je Ústava obecná, může se vykládat od stolu a bez všech dosud platných souvislostí.

„Prezident republiky odvolá člena vlády, jestliže to navrhne předseda vlády,“ zní onen zakletý článek 74 Ústavy. Nic víc, nic míň. Přímo v Ústavě sice není toto pravidlo dále rozvedeno, neznamená to ale, že neexistují i jeho další rozměry. Vykládat Ústavu, ale rovněž jakýkoliv jiný zákon, totiž není možné jen tak. Tedy, že si jej přečteme a začneme, bez znalosti souvislostí, přemýšlet o tom, co jednotlivé věty vlastně znamenají.

Nestačí logika a ani jazykové vnímání nastoleného pravidla. Svou roli hraje rovněž historie, hodnoty, související právní předpisy a v poslední době stále výrazněji i judikatura, neboli dosavadní rozhodnutí soudů v obdobných či související případech. Při zohlednění toho mnohdy zjistíme, že je vlastně možný jen jediný správný výklad. Problémem zůstává, kdo vlastně zajistí jeho naplnění, když už se k němu dobereme.

Prezident Miloš Zeman, který blokuje výměnu na postu ministra kultury, rád vytahuje slova Václava Havla o tom, že není automat na podpisy. Jak je jeho „dobrým“ zvykem, činí tak bez kontextu. Prostě něco řekne. Někteří lidé mu to mohou uvěřit a pochopit toto tvrzení tak, že vlastně nedělá nic špatného.

Je to podobné, jako když kdokoliv začne výklad normy zkreslovat právě proto, že neví, že má svá, výše nastíněná pravidla nebo se mu tato pravidla zrovna účelově nehodí. Většina společnosti pojmy jako teleologie nikdy neslyšela, a tak jí nedojde, že se s ní dost možná hraje nečistá hra. Naopak si řeknou, že i na dalším pohledu (výkladu) může něco být.

V době fake news a všeobecné relativizace pravdy a skutečnosti to vlastně není nic nového. Odhalit lži a zavádějící nepřesnosti, vycházející ze složitých zákonů a jejich provázaností, ale je a ještě bude složitější. Ty, kdo uvěří prezidentovi a jeho sympatizantům, patrně nepřesvědčí ani většina konzistentně se vyjadřujících právníků, ba ani Ústavní soud, který o tom všem může rozhodnout s konečnou platností.

Pozitivní zprávou může být, že se alespoň při výkladu tak jasných věcí, jako je článek 74 Ústavy, stále ještě dobereme k obecně platné pravdě. Smutnějším faktem už bude zjištění, že pravdu sice mít můžeme, ale nemusí nám to být vůbec nic platné. Vzpomeňme si jen na ostudný spor o údajná slova Ferdinanda Peroutky. Neexistuje síla, která by Miloše Zemana donutila vzít svá tvrzení zpět a ideálně se za ně i omluvit.

V tom je české právo evidentně slabé. Samotný výkon rozhodnutí totiž bývá problémem, a to nejen v takovýchto případech. Na prezidenta sice může zamířit ústavní žaloba, že by jej ale Ústavní soud skutečně zbavil jeho úřadu, je jen obtížně představitelné.

Nejsou tak na místě související změny právních předpisů, které by nás všechny ochránily před svévolí nejvyšších ústavních činitelů? Spočívající třeba v tom, že když třeba prezident nebo premiér nebudou konat v konkrétně daném termínu, věc se po čase automaticky stane? Spoléhat totiž na to, že se vše vyřeší ve volbách, nestačí.

Doba a poměry se posouvají neuvěřitelně rychle. Vždyť se vraťme jen o rok zpátky, do loňského léta, kdy se kvůli plagiátorské aféře poroučela ministryně spravedlnosti Taťána Malá (ANO) a následně i ministr práce a sociálních věcí Petr Krčál (ČSSD). Vadily by jejich prohřešky ještě po roce, nebo už je za pár měsíců politická kultura tak jiná – a o tolik horší – že by ve svých úřadech bez větších problémů přežili? I demokracii musíme bránit.