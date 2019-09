Jirsa: Hurá, máme místopředsedkyni Evropské komise! Ale je to k ničemu | info.cz

KOMENTÁŘ TOMÁŠE JIRSY | Andrej Babiš si připsal „velký úspěch“, Věra Jourová a okruh jejích spolupracovníků a bruselských lobbistů slaví pokračování ukázkové unijní kariéry a zhruba 10 milionů dalších lidí v ČR je buď v rozpacích, nebo je jim to úplně ukradené. Tak se dá shrnout fakt, že Jourová bude trávit druhé funkční období v roli místopředsedkyně Evropské komise s portfoliem „Values and Transparency“. Tedy zjednodušeně bude bdít nad hodnotami Evropské unie a otevřeností, ať už to znamená cokoliv.