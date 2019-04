Jirsa: Pokrytecké bičování Jaromíra Jágra. Hokejista je jen další rukojmí války se Zemanem | info.cz

KOMENTÁŘ TOMÁŠE JIRSY | Nad Jaromírem Jágrem jsem nikdy hůl nezlomil. Vlastně jednou – letos – kdy už jsem si říkal, že je nedůstojné se po všech těch zraněních tak nepřesvědčivě vracet na led. Jeho poslední výkony, kterými dostal Kladno zpět do extraligy, mi ale spolehlivě zavřely ústa. Zatímco Jágrova hokejová smrt tedy očividně nenastala, byl hvězdný sportovec během tohoto víkendu zabit společensky. Alespoň by se to mohlo jevit z komentářů na sociálních sítích, kde jeho fotografie s čínským prezidentem, českým prezidentem a celkově jeho angažmá v čínském hokejovém svazu před příští olympiádou vyvolaly smrtelné zděšení. Jak už to tak bývá u morálních alarmistů, Jágr skončil jako „blbá hokejka“, „zrádce“, případně rovnou jako „komunista“.