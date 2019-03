Kotrbatý: Slyšení jako divadlo pro veřejnost. Cohen Trumpův osud v rukách nemá

Na rozdíl od loňského summitu v Singapuru nevěnovala americká média letošnímu setkání prezidenta Donalda Trumpa a severokorejského diktátora Kim Čong-una velký prostor. V New York Times si na titulní straně vystačili s drobnou fotkou poutající na článek uvnitř listu a ani pro Washington Post nešlo o hlavní téma.

Nakonec neúspěšnou schůzku státníků zastínila výpověď Trumpova bývalého osobního právníka Michaela Cohena před sněmovním výborem. Je ale ve skutečnosti natolik zásadní, jak to z titulků nejen amerických listů vypadá?

Není pochyb, že Cohen výboru sdělil důležité informace. Asi nejvážnější slova byla ta, jimiž potvrdil, že vyplatil pornoherečce Stormy Daniels peníze za mlčení o poměru mezi ní a Trumpem. Cohen tak podle svých slov učinil na Trumpovu žádost a popsal, jak mu prezident poslal oněch 130 tisíc dolarů zpět. Pokud by to tak skutečně bylo, dopustil by se trestného činu kvůli porušování pravidel o financování kampaně nejen právník, ale i šéf Bílého domu.

Panuje shoda, že prezident nemůže být po dobu výkonu funkce za tyto prohřešky stíhaný a odsouzený. Trestem, jenž se nabízí, by tak byl impeachemnt, neboli odvolání z funkce. S jeho vyvoláním ale demokraté zatím otálejí, což jejich špičky zopakovaly i po Cohenově výpovědi.

Důvody jsou zřejmé. Odvolávat prezidenta kvůli porušení financování volební kampaně je sice možné, ale politicky ožehavé a ve vyhrocené atmosféře rozdělené Ameriky riskantní. Celá věc by se naopak mohla obrátit proti opozici. Nehledě na to, že by tento důvod zřejmě nestačil republikánským senátorům, kteří drží v klíčové horní komoře většinu a akce by skončila neúspěchem.

Všichni tak dál čekají, jakým směrem se vyvine závažnější ruská kauza. Pokud se někdo domníval, že Cohen vnese jasno i do ní, musel být zklamaný. Zatímco o penězích pro Stormy Daniels vyprávěl obsáhle, dál trvá na tom, že nemá důkazy o Trumpově koluzi s Ruskem.

Tvrdí jen, že Trump věděl o publikaci ukradených e-mailů představitelů Demokratické strany na serveru WikiLeaks i o schůzce s ruskou právničkou Nataljí Veselnickou, kde jeho syn, zeť a tehdejší šéf kampaně chtěli získat kompro na Hillary Clintonovou. Odmítá však, že by byl někdy v Praze, natož aby se v českém hlavním městě sešel s lidmi napojenými na Kreml, jak tvrdila agentura McClatchyDC.

Důležité je uvědomit si, pro koho bylo středeční slyšení určené. Mířilo na demokratické kongresmany schopné vyvolat impeachment, a především na veřejnost. I proto se nyní republikáni, na které by případné Trumpovy problémy dopadly podobně tvrdě jako na samotného prezidenta, snaží připomínat, že Cohen je usvědčený lhář, jenž příští týden nastupuje do vězení, a není proto důvod mu nyní věřit.

Značně jim hraje do karet také osoba Cohenova advokáta Lannyho Davise, jenž je dlouholetým demokratem a svůj odmítavý postoj k Trumpovi neskrýval ani v loňském rozhovoru pro INFO.CZ. Na část Trumpovi nakloněných voličů tato strategie může zabrat.

Pro samotné vyšetřování ale slyšení v Kongresu nebylo nikterak významné. Není důvod pochybovat, že Cohen stejné, možná ještě detailnější informace, předal i lidem z týmu Roberta Muellera. A právě ten zůstává jediným mužem, který může Trumpa dostat do vážných problémů. Nikoliv Cohen, ale Mueller.

Zatímco Cohenova výpověď jen utvrdila demokraty a Trumpovy nevoliče v jejich přesvědčení, Muellerova zpráva má potenciál přesvědčit část republikánů, kteří mohou poskytnout kýžené hlasy k Trumpovu odvolání. Mueller by si ale měl uvědomit, že čím déle bude se závěry téměř dva roky táhnoucího se šetření otálet, tím závažnější musí obvinění být. V opačném případě bude jeho práce vodou na mlýn republikánům, kteří smysl vyšetřování dlouhodobě zpochybňují.