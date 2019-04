Kotrbatý: USA musí ze zbídačeného Assange dostat informace, jinak jeho zatčení vyjde naprázdno | info.cz

Není jisté, jestli Londýn Assange vydá. Britská justice rozhoduje autonomně, a zatímco tamní vláda by mohla mít tendenci vyhovět svému spojenci, u soudu může padnout i opačný verdikt. Pokud by k vydání došlo, získají Američané člověka, jenž posledních sedm let strávil v místnosti 6x3 metry s omezenou výbavou a poslední rok bez připojení k internetu.

Veškerou svoji aktivitu v nedávné době Assange věnoval boji proti vlastnímu hostiteli – ekvádorské vládě – s nímž se ale po posledních volbách rozkmotřil. Nevíme, co Assange k sebevražednému boji vedlo. Stav, v němž jej z ekvádorské ambasády vyváděla policie, však naznačoval, že někdejší hvězda světových whistleblowerů na tom není příliš dobře. V minulosti za ním dokonce musel chodit psychiatr.

Reálně ale o Assangeově zdravotní kondici, psychické i fyzické, nemáme detailnější informace. Američané však mohou mít i bez ohledu na ni problémy získat informace, jimiž disponuje či v minulosti disponoval. Přitom je na co se ptát. Nejen kvůli jeho činnosti z roku 2010, kdy vynesl tajné vládní dokumenty a vedle jistého ztrapnění amerických vlád George Bushe mladšího a Baracka Obamy ohrozil i životy mnoha amerických vojáků.

Assange sehrál klíčovou roli během posledních prezidentských voleb, kdy jeho server WikiLeaks publikoval e-maily politiků Demokratické strany. Ty podle amerických vyšetřovatelů ukradli hackeři napojení na ruskou vládu, aby zdiskreditovali protikandidátku současného prezidenta Donalda Trumpa. Mimochodem, perličkou je, že Trump tehdy WikiLeaks oslavoval, po Assangeově zatčení ale tvrdil, že o serveru toho mnoho neví.

Australan by tak mohl pomoci přidat další dílek do skládačky o ovlivňování voleb cizími státy. On sám tvrdí, že dokumenty nezískal od Rusů. Zajímavé by tedy bylo, aby sdělil, kdo mu je předal. Snahu Američanů ale zatím komplikuje, a zřejmě tomu tak bude i nadále, jeho neústupnost. „Musíme odolat. Můžete odolat,“ křičel, když jej police vyváděla z ambasády.

Američané budou muset jeho odpor zlomit, pokud se chtějí dozvědět víc. Jeho dlouhodobá činnost, v níž USA spíše škodil, než pomáhal, však svědčí o tom, že to budou mít maximálně složité. Pokud neuspějí, vrátí se Assangeův život do podobných kolejí, v jakých probíhal posledních sedm let. Do malé místnosti s omezenou možností pohybu a osobního komfortu. Jiné budou jen kulisy. Ambasádu vystřídá americké vězení. Taková varianta by vzhledem k okolnostem byla jasnou prohrou Washingtonu.