Vleklý syrský konflikt dospěl ke zlomovému momentu. Syrská armáda ve čtvrtek vjela do města Dará, kde vztyčila režimní vlajku. Vojáci Bašára Asada tak symbolicky ukončili občanskou válku – právě zde totiž v roce 2011 začaly protivládní protesty, které v ní vyústily. Už se zdá být jasné, že syrští rebelové prohrají a Rusko se pokusí získat co nejvíce území předválečné Sýrie, která teď bude jeho protektorátem. Poměry na Blízkém východě se změnily, a to i díky americkému izolacionismu. Ledacos to vypovídá i o Česku a jeho reprezentaci, všímá si v komentáři Pavel Novotný.

Byli to ruští, nikoli syrští vojáci, kdo vstoupil na dobytá území jihozápadní Sýrie jako vítěz. Povstalcům nedali příliš na vybranou: čistky už jsou v pohybu a opozičníci prchají. Kremelští vyjednavači pak rebelujícím Syřanům otevřeně sdělili, že jinde – jmenovitě v provincii Idlib, kde se shromáždili zbylí Asadovi odpůrci – jim lépe nebude. Jinými slovy, i tam si na ně Rusové brzy došlápnou.

Obyvatelstvo je v pohybu. Ti Syřané, kteří přijali ruský protektorát a smířili se s diktaturou alavitské rodiny Bašára Asada, míří domů, kde si nejspíš užijí klidu, ovšem i totalitních praktik. Zbytek populace putuje na sever země, kde buď překročí hranice, zemře při syrsko-ruských náletech nebo přežije v turecké sféře vlivu. Uprchlíci v zahraničí volí podle podobného klíče, otevření odpůrci Asada se zpátky nepohrnou.

Asad a Rusko: Společně prolitá krev... civilistů

Sýrie je – a dlouho bude – řízena z Ruska. Může Vám to vyhovovat, viz česká velvyslankyně v Damašku Eva Filipi nebo ambasador v USA Hynek Kmoníček, kteří od počátku vsadili na Rusko s Asadem a české diplomacii vsugerovali, že co syrský rebel, to Západu nepřátelský terorista. Líbit se Vám to také nemusí: zastánců Pax Americana, tedy stavu, který normalizační žurnalistika obhrouble popisovala jako úřadování amerického "světového četníka", je ovšem v české diplomacii i politice stále méně.

Realita je každopádně zřejmá: Asadovo hájemství je kremelským protektorátem. Na ještě nedávno syrských povstaleckých územních úřaduje po jejich dobytí ruská vojenská policie. Za Damašek běžně vyjednávají moskevští experti a diplomaté, a to jak v Sýrii, tak v cizině. Lze jen odhadovat, do jaké míry jsou syrské úřady o ruských krocích vůbec informovány. Součástí rituálních úkonů v rámci „Pax Rusicca“ je také opěvování dříve sovětských, nyní pro změnu kremelských osvoboditelů, z čehož vyplývá bezpodmínečná vděčnost Moskvě.

Asadovi lidé navíc opravdu zpečetili spojenectví s Rusy prolitou krví. V tomto případě krví syrských civilistů, které ruku v ruce bombardovali, hubili chemickými zbraněmi a se kterými teď šíbují zemí jako svého času Stalin.

Obama a Trump: Když pacifista s populistou mlčí

USA se v Sýrii v určitou chvíli de facto odmítly angažovat, čímž jí předaly Rusku. Na Blízkém východě totiž došlo k obnovení bipolární mocenské logiky, podle které uvolněné místo zaplní rival. Lze jen doufat, že k podobnému vývoji nedojde ve Střední a Východní Evropě, tedy i v Česku.

Co se konkrétního angažmá týče, Barack Obama byl váhavý pacifista, který nechtěl zabřednout do "další bažiny", tedy vstoupit na nové bojiště iráckého a afghánského typu, ze kterých si USA dodnes nesou šrámy. Populistický izolacionista Donald Trump v tomto ohledu neudělal o mnoho více: vojensky sice napomenul syrský režim za použití chemické zbraně, moskevské zájmy v Sýrii ale cíleně a proklamativně neohrozil. A potvrdil tak status quo.

Vůdcové arabských států během syrského střetu prokázali, že si nepřejí žádnou reformu, ba ani pohyb ke svobodě. A pokud ano, reformy musejí být řízeny seshora a dole zůstane ticho jako dosud. Tzv. arabské jaro je vyděsilo natolik, že překousnou i obrazy bombardovaných syrských měst a mrtvých kojenců, jen aby náhodou nepopustili uzdu mládnoucí a nespokojené populaci ve vlastních státech.

Izrael během syrské krize prokázal, že se řídí především vlastním zájmem, na čemž jistě není nic špatného. Takový postoj má nikoli bezdůvodně v genech: součástí izraelské identity je nutnost ubránit se nepříteli i bez pomoci zvenčí a nedopustit tak (případné) pokračování holocaustu. Zároveň je teď ale jasné, že od vlády židovského státu nelze očekávat idealistickou zahraniční politiku a přídomek demokratický lze v jeho případě uplatnit na vnitřní poměry, směrem ven se však hodí spíše sousloví ryze pragmatický. I proto je izraelský premiér Benjamin Netanjahu v tak častém kontaktu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

Česká elita: Lísání se k silné ruce a lenost myslet

Syrská válka je podobně jako uprchlická krize testem. Prověřila opravdové, nikoli hlásané postoje stejně jako lidskost a sklon k autoritářství.

Češi – tedy jistě většina politiků a diplomatů – ze zkoušky vyšli jako obyvatelé egoistické, do sebe zahleděné a spíše diletantské země, která s úlevou přijala pro-asadovský diskurs. I to i proto, že je líná přemýšlet a hlavně rozlišovat. Slabé nánosy idealismu prvního prezidenta Václava Havla, jakkoli nedůsledného a jistě kritizovatelného, spolehlivě smylo sotva několik kapek, které k nám ze syrské bouře dopadly. Stále asertivnější Rusko má cestu do Prahy opět otevřenou: obdiv k silné ruce a pohrdání cizí (a tedy i vlastní) svobodou mají v Česku velmi pevné kořeny.