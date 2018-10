Medaile pro Ondráčka ukazuje na nedostatečnou dekomunizaci společnosti. Komentář Michala Půra

Zatímco si posledních pár let zvykáme na návrat exponentů komunistického režimu k moci, je na čase začít přemýšlet, zda není třeba tuto situaci zvrátit. Aby šéf Svazu bojovníků za svobodu Jaroslav Vodička, který byl konfidentem Veřejné bezpečnosti, předával pamětní medaili komunistickému poslanci a bývalému členovi pohotovostního útvaru SNB Zdeňku Ondráčkovi, by bylo ještě před pár lety nemyslitelné. Část z nás se nad tímto obludným a nevkusným ceremoniálem, kterému asistovali příslušníci armády, pohoršila, ale to zjevně nestačí.