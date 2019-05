Němec: Unijní byrokrati zaklekli kvůli zbraním na Švýcary | info.cz

KOMENTÁŘ LUMÍRA NĚMCE | Švýcaři před týdnem v referendu hlasovali o tom, jestli přijmou unijní regulaci ohledně držení legálních zbraní a nechají si tak zasáhnout do svých práv. Novou úpravu, týkající se poloautomatických pušek a pistolí s velkokapacitními zásobníky, podpořilo 64 procent voličů. Referendum lze přitom vnímat jako nátlak, kterému Švýcaři podlehli.

Švýcarsko si souhlasem s regulací zajistilo další přístup do schengenského prostoru. Sice není členem unie, ale geograficky, společensky a ekonomicky je s ní samozřejmě úzce spojeno. Pokud by Švýcaři unijním normám ohledně zbraní nevyhověli, brzy by asi o výhody plynoucí z volného pohybu přišli. Přišel tedy čas na oběti.

Držení zbraní a střelba je totiž ve Švýcarsku silnou historickou tradicí. Většina tamních vojáků si po absolvování základního výcviku odváží služební zbraň s sebou domů a uchovává ji tam až do konce své branné povinnosti, což bývá po završení 49. roku věku.

Také nabytí zbraně ve Švýcarsku je poměrně jednoduchým a byrokraticky nenáročným úkonem. Obdoba našeho zbrojního průkazu neexistuje. Nárok na pořízení zbraně má každý Švýcar, ale i cizinec s trvalým pobytem ve Švýcarsku. Stačí si jednoduše zažádat o povolení na příslušném kantonálním úřadě podle místa bydliště. Toto povolení opravňuje k pořízení jedné, ale za určitých podmínek až tří zbraní.

Přijetím evropské regulace mělo dojít k významnému omezení držení zbraní. Švýcarští úředníci ale vyjednali s Evropskou unií ústupky. A tak stále bude možné konkrétní zbraně koupit. Stačí, pokud kupující předloží čistý trestní rejstřík a vyplní pro úřady formulář, kde žádá o mimořádné povolení. Také musí prokázat, že pravidelně střílí nebo vykonává sportovní střelbu a je členem střeleckého klubu. Miliční systém se nezmění a armáda zůstává nedotknutelná. Jediná výraznější změna se dotkne registrace zbraní. Až do této doby byla registrována pouze část legálních zbraní, nyní musí být registrovány všechny.

Mohlo by se tedy zdát, že se nic významného nestalo a řešíme jen byrokracii, ale opak je pravdou. Podle dostupných údajů z roku 2017 je mezi lidmi ve Švýcarsku zhruba 2,3 milionu zbraní na 8,5 milionu obyvatel země. Navzdory tomuto množství legálních zbraní je Švýcarsko jednou z nejbezpečnějších zemí na světě. Naprosto tedy vyvrací teorii unijních úředníků stojící na logice „čím víc legálních zbraní, tím víc teroristických útoků“.

Příklad Švýcarska byl dosud často používán k argumentaci proti zákazů legálních zbraní a ukazoval na jeho nesmyslnost. Takže se bruselští aparátčíci rozhodli tento problém vyřešit po svém. Místo toho, aby se zamysleli nad vlastním konáním a připustili, že vymysleli paskvil, rozhodli se raději zakleknout na Švýcary. Zatím jim sice neutáhli kohout na plno, ale nepochybně s tím začali.