Novinářský džihád aneb novodobé kádrování podle diplomky. Komentář Michala Půra

Odvolání ministra práce a sociálních věcí Petra Krčála bylo v podstatě předvídatelné, což přiznává sama redaktorka Seznamu (mimochodem šťastná to žena, protože diplomku ještě nepsala), která jej „odstřelila“. Neměl zrovna nejprestižnější soukromou vysokou školu a vzdělání si doplnil poměrně pozdě. Samozřejmě neměl jinou volbu než odstoupit, protože odstoupila už jeho kolegyně ministryně spravedlnosti Taťána Malá. Většina se zaradovala, že žijeme v bezvadné západoevropské zemi, protože tu politici odpadávají kvůli diplomkám.

Nikoho nezajímá, že máme problémy s infrastrukturou, s exekucemi a celou řadou dalších věcí, protože to představuje poměrně hodně mravenčí práce. To diplomku nahrajete do antiplagiátorského programu a šup během 20 minut můžete ukázat na viníka. U ministra obrany Lubomíra Metnara novinářský džihád (v podstatě snaha způsobit co největší problém s vynaložením minimálního úsilí) nabral ještě absurdnějších rozměrů, kdy byl obviněn, že několikrát neuvedl správně zdroj citace. K rezignaci ho vyzvala i vedoucí jeho práce, což je tedy mimořádný úkaz.

Skutečně pevně doufám, že Metnar bude první, kdo nerezignuje a toto nesmyslné tažení zastaví. Škody i tak budou napáchány. Je jen otázkou času, kdy Jaromír Soukup, nebo někdo jemu podobný, prozkoumá diplomové práce novinářů. A mohu vám jmenovat hned několik poměrně známých kolegů, kteří vystudovali úplně stejnou školu jako Petr Krčál. Bude to úplně stejně jednoduchá práce a možná se najde i nějaký ten odsuzující status na Facebooku o Krčálovi, Malé či Metnarovi.

Média tak dostanou další ránu. Ránu, kterou si způsobí vlastní pohodlností a senzacechtivostí. Nikdo se nevěnuje nakupování diplomových prací (na nějž jsme na INFO.CZ obsáhle upozorňovali v loňském roce, aniž bychom u toho odvolávali ministry), zoufalé kvalitě vysokého školství a podobně. Stačí jeden odstřel a hned jdeme na další.

Nepochybně se objeví kritici, kteří moje slova budou považovat za skandální, protože se opírají do práce mých kolegů. Předem je upozorňuji, že titulu Bc. jsem dosáhl na Univerzitě Karlově v roce 2003 a titulu Mgr. o deset let později na Metropolitní univerzitě. A to pozor. Ta je podezřelá, protože její šéfka dostala milost od prezidenta Václava Klause. Tak hrrr nahrát mojí diplomku do antiplagiátorského programu. Přiznávám na rovinu, že si nejsem zcela jistý, že jsem na asi 100 stránkách vždy uvedl správně zdroj. Škoda, že nemám z čeho rezignovat.