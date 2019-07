Novotný: Evropa je ve sporu mezi USA a Íránem otloukánkem, může ale odvrátit válku | info.cz

KOMENTÁŘ PAVLA NOVOTNÉHO | Evropa – a tentokrát především Británie – se ocitla mezi dvěma mlýnskými kameny. Drtí ji Írán stejně jako Spojené státy a starý kontinent na jejich nepřátelství doplácí. A když se je snaží smířit, stejně tu a tam schytá ránu, jak se to při podobných bitkách mediátorům stává.

V Hormuzském průlivu se už neztrácejí jen tankery, ale i novináři, o jejich čtenářích ani nemluvě. Zpráva o únosu, či zadržení některé z lodí následuje po vyvrácené i potvrzené informaci o sestřelení dalšího dronu. Různí politici přinášejí různé verze událostí. Vše nakonec na svém twitteru zveličí americký prezident Donald Trump, jehož politika vůči Íránu je nejen nejasná, ale patrně absentuje zcela…

Zaplať Bůh za Evropu. A v tomto případě Británii, která navzdory chaotickému úprku z kontinentální unie i domácím politickým turbulencím vykazuje alespoň ve sporu s Íránem zřetelné znaky racionality. Tedy, Íránci tento pátek v nebezpečně úzkém průlivu v podstatě unesli Britům loď. Učinili tak podobným, spektakulárním způsobem, jakým zkraje července pro změnu Londýn zadržel v Gibraltaru íránskou loď směřující s nerostnými surovinami do Sýrie. Tehdy i teď se na paluby spouštěla komanda z helikoptér a vyjednavači křičeli do megafonů. Málokdo soudný pochybuje o tom, že Íránci v souladu s vlastním viděním světa prostě Britům opláceli. I když důvody byly pokaždé jiné: Britové plnili podmínky embarga uvaleného z dobrých důvodů na Sýrii. Teherán – jmenovitě jeho elitní Revoluční gardy – pak zasahoval také proto, aby nepůsobil slabě a nerozhodně. Doma stejně jako navenek.

Hormuzský průlivautor: Info.cz

A ostrovní reakce? „Jednalo se o státem provedený akt pirátství,“ prohlásil ministr zahraničí Jeremy Hunt před poslanci (nikoli na sociální síti, jak má ve zvyku americký prezident). „Chceme proto vytvořit evropskou námořní misi, která by měla za cíl zabezpečit bezpečný pohyb lodí i námořníků průlivem,“ citovala ho agentura Reuters. Tento britský návrh nápadně připomíná nedávnou ideu přednesenou nejvýše postaveným profesionálním vojákem USA, tedy šéfem sboru náčelníků štábů Josephem Dunfordem. Ten bez větších detailů oznámil vznik „koalice ochotných“, která má podle jeho představ plnit úkoly v závislosti na tom, kolik ochotných se najde. Washington totiž v souladu s kupeckou mentalitou Donalda Trumpa míní plavidla k íránským břehům poslat, nechce ale takovou estrádu platit. Přesto by ji rád řídil: velení by bylo v amerických rukou, zatímco jednotlivé strážné lodě doprovázející tankery mají dodat spojenci.

Není těžké odhadnout, že se do Američany vyhlášené koalice hrne jen málokdo. O vládách a námořnících ze starého kontinentu nemluvě. I Británie včera jasně uvedla, že její iniciativa není vstupem do spolku ochotných. A šéf ostrovních diplomatů dodal, že Spojené království stále nepohřbilo tzv. jadernou dohodu, která Íránu umožňovala obchodovat se zahraničním – rozuměj, vyvážet ropu a plyn – výměnou za zbrzdění jaderného průzkumu. Respektive vpuštění atomových inspektorů do příslušných laboratoří.

Mimochodem, Trump poslední (a stále nebezpečnější) vlnu napětí mezi Íránem a svojí zemí vyvolal právě jednostranným odchodem od složitě dojednané mezinárodní dohody, na jejímž pokračování Evropa trvá. Nabízí se otázka: proč se tedy Teherán pustil do sporu s Londýnem? Jde jen o zástupný boj a na Ameriku si netroufá? „Možná že jde jen o způsob, jakým Írán reaguje na zvýšenou hrozbu z Trumpovy strany. A Teherán takto Evropanům vzkazuje: Hele, lidi, je to vážný, buď nám pomůžete, nebo přijdou fakt zásadní problémy,“ okomentoval vzniklou situaci pro stanici Al-Džazíra americký expert Stephen Zune.

A Evropa? Klidná síla jí nechybí a pošle-li vojenská plavidla do úzkého místa světové bezpečnosti sama (a pod vlastním velením), možná předejde nehodě, která by se v bitce horkých hlav z USA a Íránu snadno mohla přihodit.