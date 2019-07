Novotný: Unést, zabít či rozřezat. Divoké časy tajných agentů s delikátními úkoly se vracejí | info.cz

KOMENTÁŘ PAVLA NOVOTNÉHO | Blízkovýchodní princové i prezidenti si osvojili nehezký zvyk. Pokud je někdo z jejich poddaných rozčílí, pronásledují ho bez ohledu na státní hranice. Jinými slovy: pošlou agenty do cizího státu, kteří odtud uprchlého poddaného buď unesou, nebo na místě zlikvidují. Tímto způsobem řešení problému proslul Sovětský svaz a nynější Rusko na něj úspěšně navazuje. Přidali se ale další – jmenovitě saúdský korunní princ Mohamed bin Salmán a turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Divoké časy tajných agentů s povolením rozřezat se vracejí.

Agenti amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) za ním přišli se znepokojující zprávou. „Jo, bojíme se o Vaši bezpečnost. V jistých kruzích v USA a Evropě o Vás totiž šla řeč,“ sdělili mu. Strážci americké bezpečnosti měli strach o aktivistu, který žije v USA, pochází ze Saúdské Arábie a byl blízkým spolupracovníkem Džamála Chášukdžího. Ano, toho nepohodlného publicisty, kterého loni v říjnu na saúdském konzulátu v tureckém Istanbulu zavraždili a rozřezali speciálně k tomu povolaní řezníci jen proto, že v zahraničí vedl opovážlivé řeči o saúdské monarchii.

Server Middle East Eye, který příběh tohoto i dalších opozičně naladěných Saúdů exkluzivně přinesl, nikoho nejmenuje. Ve zjevné obavě o životy těch, kteří si dovolili kritizovat saúdský režim, ba samotného korunního prince Mohameda bin Salmána (známého také pod zkratkou MBS). O následníkovi trůnu se říká, že je sebestředný. I prchlivý. A že neodpouští. Varování od FBI dostali nejméně čtyři Saúdové žijící v USA. Znamená to tedy, že MBS vyslal přímo do Spojených států celý tým lovců zběhlých poddaných? Že se Amerikou prohání agenti Rijádu, kteří dostali od prince povolení sledovat, unést, ba v krajním případě i rozřezat bývalé spoluobčany?

Podobný způsob řešení problémů nepřekvapí v případě Ruska, které v tomto ohledu navazuje na letitou sovětskou tradici. Ostatně, nynější prezident Vladimir Putin je hrdý na své angažmá u sovětské tajné služby KGB, která se podobnými operacemi zabývala. Celé filmy byly natočeny o práci izraelských agentů, třeba o těch, co se mstili za brutální vraždu svých sportovců na mnichovské olympiádě (1972). Po rasantním řešení tu a tam samozřejmě sahají i jiné státy. Že se ale do zabijáckého peletonu přidají i Saúdové, navíc podle všeho jen kvůli ješitnosti jediného prince, to je pro Západ nemilé překvapení.

Nemluvě o Turecku. Nejpozději od zpackaného puče z léta roku 2016 dochází k nebývalé aktivizaci jeho tajných služeb. Hlavně v zahraničí, kde loví opozičníky všeho druhu – podle loňských zpráv Ankarou vyslaní profesionálové v cizině unesli a do Turecka odvlekli jistě osm desítek lidí. Kurdská komunita v Česku off record tvrdí, že i zde turečtí agenti operují. Další dokonce naznačují jejich napojení na vybrané policisty a konkrétní politiky.

Podobná slova se těžko ověřují, blízkovýchodní prostředí je navíc odjakživa prosyceno konspiračními teoriemi. Kauza syrsko-kurdského politika Sáliha Muslima, který byl loni v Praze krátce zadržen na základě mezinárodního zatykače vydaného Tureckem, ale svědčí přinejmenším o tom, že Ankara své nepřátele v Evropě sleduje. Velmi pečlivě a zblízka. Podle odhadů německé stanice Duetsche Welle operují jen ve Spolkové republice čtyři stovky tureckých profesionálů, na zbytku starého kontinentu jich pak údajně působí ještě dalších osm set.

Patrně není náhoda, že ke zdivočení - či zneužití - tajných služeb dochází ve vůdcovských režimech. Málokdo pochybuje o tom, že povolení unášet, či zabíjet vydali vlastním agentům fakticky nejvyšší lídři: jak saúdský korunní princ, tak prezidenti Ruska a Turecka. Svět, který v posledních letech se stále větším gustem ustupuje od liberální demokracie a adoruje politické alfa samce, patrně zažije renesanci státem vysílaných zabijáků. Těm přitom ještě donedávna hrozilo, že dožijí jen v různě kvalitních thrillerech. Do služby je zpět povolaly ješitnost, cynismus i sebestřednost.