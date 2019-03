Palička: Andrej Babiš zahájil druhou pětiletku kázání vody a pití vína

Víkendový sjezd momentálně nejsilnějšího politického subjektu v Česku, hnutí ANO, nepřinesl žádná větší překvapení. Do volby předsedy a prvního místopředsedy šli Andrej Babiš s Jaroslavem Faltýnkem bez protikandidátů a oba pohodlně funkce obhájili. K řadovým místopředsedům přibyl Radek Vondráček, ale to vlastně nebylo žádné překvapení vzhledem k tomu, že se v období mezi dvěma sjezdy stal předsedou sněmovny. Celé to připomínalo sledování fotbalového zápasu ze záznamu, když jako divák předem víme, že skončí bezgólovou remízou.

Jediné, co mohlo vyvolat nějakou nečekanou reakci, byl projev Andreje Babiše. Nikoliv kvůli tomu, že by snad Babiš řekl něco nového a nečekaného, nýbrž proto, že co proklamoval před delegáty a prostřednictvím přítomných médií i před všemi obyvateli České republiky, bylo často v přímém rozporu s tím, co Babiš jako politik v posledních pěti letech, kdy byl součástí vlády, udělal. Jako by snad Babiš v následujících pěti (respektive šesti, když prohlásil, že v politice chce být do roku 2025) letech měl být úplně jiným Babišem než doposud.

Babiš prohlásil, že jeho cílem je malý a levný stát, přičemž pod jeho vedením stát jen bobtná, přibývá úředníků a náklady na udržení státního administrativního molochu narůstají. Do toho se státní peníze utrácejí mnohdy za zbytečnosti, vykrádají se rezervy a celé to připomíná finanční logiku, když člověk utrácí úspory za zboží v akci, které nepotřebuje a těší se u toho hřejivým pocitem, že ušetřil. Jen tedy v tomto případě není ono pomyslné zboží v akci, ale o to více je zbytečné.

Dalším z Babišových plánů je stát, který nikoho neotravuje. Všichni ti, kteří v uplynulých letech na vlastní kůži pocítili často likvidační dopady zajišťovacích příkazů, EET a drakonických pokut za porušení marginálních povinností; podnikatelé, které navštívil agent provokatér s cílem alespoň na něčem je nachytat, nebo třeba novomanželé, kteří se museli finanční správě zpovídat z toho, jak probíhala jejich svatební hostina, zajisté uznale pokyvují hlavou nad tím, jak se Babišovi daří uvádět své myšlenky v život. Takové zakleknutí motivované pokynem shora, že čím bude tvrdší, tím lépe bude odměněno, to je přeci ukázkové neobtěžování ze strany minimálního státu.

Evergreenem politických prohlášení, který se objevil i v Babišově projevu, byl záměr lidi spojovat. Přitom s výjimkou Miloše Zemana nenalezneme v Česku politika, který by obyvatele dokázal více polarizovat. Ostatně rétorika „my versus oni“ je základem jeho úspěchu. V politické atmosféře roku 2013, kdy hnutí ANO poprvé kandidovalo, šlo vymezování se vůči předchůdcům možná ještě pochopit. Když ale po pěti letech u kormidla Babiš z veškerých neúspěchů obviňuje „ty druhé“, je to přinejmenším úsměvné.

Nechyběl ani sebepopírající kopanec do koaličních partnerů. Ač Babiš vládne po celou dobu spolu se sociálními demokraty a jeho současná menšinová vláda je existenčně závislá na podpoře komunistů, vymezil se na sjezdu proti tomu, že by snad hnutí ANO bylo levicové a on sám dělal levicovou politiku. Populistické „všechno zdarma všem“ pak nejspíš Babiš nikdy prosadit nechtěl a byl k tomu pravicovou opozicí donucen.

Onen Babišův pomyslný obrat o sto osmdesát stupňů je nicméně pochopitelný. Blíží se volby, levicové voliče svým koaličním partnerům Babiš již velkoryse vysál, jeho momentální volební potenciál je na vrcholu a k jeho zvýšení logicky potřebuje i pravicově smýšlející elektorát. I proto Babišovo řečnění o tom, proč by měli lidé volit do evropského parlamentu právě hnutí ANO, vzbuzuje dojem, že někdo v jeho marketingovém týmu opsal ty nejchytlavější pasáže z euroskeptického programu ODS, případně si vypůjčil hlášku z prezidentské kampaně Mirka Topolánka, že v europarlamentu by neměl zasednout za Česko ani vítač, ani kývač.

Přitom zástupci hnutí ANO se sdružují v rámci prounijní frakce ALDE vedené eurofederalistou Guyem Verhofstadtem. Dvojí evropská politika Andreje Babiše nicméně není žádnou předvolební novinkou. Strategii, že se doma vymezuje proti bruselské centralizaci a potlačování pravomocí národních států, aby pak „jeho“ europoslanci ve Štrasburku leckdy hlasovali naopak, uplatňuje dlouhodobě.

Problém s Andrejem Babišem a hnutím ANO jako takovým spočívá v tom, že je skutečně ideologicky nevyhraněné, v čemž vlastně Babiš nelhal. Zapomněl ale zmínit modus operandi spočívající ve vykonávání takové politiky, po jaké je zrovna v průzkumech poptávka a přivlastňování si v dané oblasti úspěchů ostatních. Kdyby s Babišem šla do koalice ODS, pak bude s velkou pravděpodobností razit pravicovou politiku, vydávat návrhy občanských demokratů za své a poté, co k sobě odloudí většinu jejích voličů, začne lovit v levicových vodách. Momentální stav je jen zrcadlovým odrazem této hypotetické situace. O tom, že taková strategie Babišovi vynese kýžená procenta, nicméně můžeme pochybovat. Možná že nějaký živnostník-masochista po návnadě skočí a uvěří, že vše, čím mu zatím Babiš zatím ztrpčoval život, vlastně dělal pro jeho dobro. Očekávat ale masivní pravicovou expanzi hnutí ANO by bylo naivní. Podobně jako je naivní věřit tomu, že následující pětiletka bude tou, kdy už konečně bude líp.