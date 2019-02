Palička: Cikán, nebo Rom? Každému dle libosti, platí to i pro herce Godlu

Seriálovému hitu Most! se podařilo něco, co u komediální tvorby není tak úplně běžné. Neslouží divákům jen k pobavení, ale otevírá i citlivé téma soužití s romskou menšinou. Postava popeláře Franty, kterého hraje romský herec Zdeněk Godla, tak úplně nezapadá do běžných stereotypů. Franta na rozdíl od svých bílých přátel pracuje, žije v hezky zařízeném bytě, nemá dluhy a do toho mu nechybí smysl pro humor, přičemž legraci si rád dělá i sám ze sebe.

Není divu, že z Godly se ihned po odvysílání prvního dílu stala celebrita. V rozhovoru, který s ním udělal server iDNES.cz, padla i otázka, zda mu vadí označení cikán, jež se dostalo až do titulku článku. Třiačtyřicetiletý herec zcela bezelstně odpověděl, že nevadí, je na něj zvyklý a má toto označení dokonce rád. Hned druhý den se ale na serveru neziskové organizace Romea objevila informace, že se Godla za použití zmíněného výrazu omlouvá. Prý neznal souvislosti a historii, ale nyní už je zná, protože na ně byl kýmsi upozorněn a vše mu bylo vysvětleno. Jak by řekl Josef Švejk, není nic lepšího než napravený hříšník.

Zatímco někteří se tetelí blahem, jak to tomu panu Romovi začalo politicky myslet, jiní si klepou na čelo, proč se vlastně Zdeněk Godla omlouval, když se ničeho nedopustil. Jistě, části romské populace označení cikán vadí, část naopak sama sebe označuje za cikány a termín Rom považují za uměle vytvořený, byť by je v Romee určitě přesvědčili o opaku. Zdeněk Godla v rozhovoru pouze řekl, že jemu samotnému označení nevadí. Neříkal nic o tom, že označovat všechny Romy za cikány je v pořádku, že to nebude vadit žádnému příslušníku etnika. Mluvil jen a pouze sám za sebe, nikomu nic nepodsouval. Na jasnou otázku dal jasnou odpověď.

Nyní už ví, že více než 40 let žil ve lži a v očích uvědomělých korektních lidí, kteří vědí, co je pro něj dobré, byl vlastně jakýmsi autorasistou. Proč by se ale měl herec těmto lidem nebo komukoliv jinému jakkoliv ospravedlňovat? Cítí se celý život být cikánem a ne Romem? Je mu rozlišování mezi těmito dvěma pojmenováními ukradené a neřeší ho? Vždyť na to má plné právo, ať si sám rozhoduje o tom, jak mu kdo může a má říkat, je to dospělý a svéprávný člověk. Že to někdo vidí úplně opačně, identifikuje se jako Rom a slovo cikán nemůže vystát? Je to jeho volba stejně jako volba Zdeňka Godly.

Nabízí se otázka, komu vlastně celá záležitost prospěje. Zdeňku Godlovi? Ten leda zjistil, že s nabytou slávou se ocitá pod drobnohledem a musí si dávat pozor na jazyk. Jako herec si sice diváky získal svou přirozeností, ale už ví, že v dnešní době si tak úplně nemůže dovolit být přirozený vždy a všude. Romům? Té části, která si nepřeje být označována za cikány, možná nějak ano, těm kteří se naopak k tomu, že jsou cikáni, hrdě hlásí, nejspíše ne. „Kdybych doma řekl, že jsem Rom, tak mi táta dá takovou facku, že chytím druhou o zeď,“ řekl mi jeden můj známý, který o sobě sám mluví jako o cikánovi. Měl by se mu snad také někdo ozvat a vyzvat ho k omluvě?

Paradoxem je, že když se někdo pozastaví nad tím, proč by se někdo za svůj vlastní názor a životní postoj měl omlouvat jen proto, aby se to náhodou někoho jiného nedotklo, hrozí, že bude označen za rasistu. Nemůžu se zbavit toho dojmu, že Rom Franta z Mostu, který se stejně jako jeho představitel Zdeněk z Chomutova nestydí být cikánem, protože je v prvé řadě dobrým člověkem, toho pro odstranění rasismu ze společnosti dělá více, než různí politicky korektní křižáci, kteří tak leda s grácií slona v porcelánu dláždí cestu do pekel dobrými úmysly, přičemž společnost z toho vychází stejně rozdělená jako předtím.