Palička: Disident 21. století? Nechtěné důsledky „digitální likvidace“ Tommyho Robinsona

V prvé řadě je nutné si přiznat, že Robinson skutečně není žádný svatoušek a prototyp kladného hrdiny. Rodák z Lutonu vzešel z prostředí fotbalových rváčů a kromě násilných šarvátek se v minulosti nebál ani majetkové a drogové trestné činnosti či nelegálního pokusu o vstup do USA s falešným pasem. Jeho trestní rejstřík je vcelku bohatý a nezpochybnitelné jsou i jeho kontakty s představiteli ultrapravicové scény.

Proces s gangem Soud případ zneužívání uzavřel loni v říjnu. Usvědčeny byly dvě desítky mužů převážně pákistánského původu z celkem 120 sexuálních trestných činů. Hlava skupiny dostala 18letý trest.

Jméno šestatřicetiletého aktivisty se dostalo do povědomí širší veřejnosti v souvislosti s případem pákistánského gangu, jehož členy v Británii odsoudili za znásilňování a sexuální zneužívání nezletilých dívek. Robinson navzdory nařízenému informačnímu embargu o procesu natáčel a vysílal to živě na internetu. Loni kvůli tomu byl zatčen před soudní budovou v Leedsu a následně dostal 13 měsíců vězení za pohrdání soudem, což vyvolalo poměrně ostré reakce jeho příznivců. Odvolací soud verdikt v srpnu zrušil, Robinsona propustil na kauci a nařídil nové líčení.

Tommy Robinson Robinson, vlastním jménem Stephen Yaxley-Lennon, byl jedním ze zakladatelů krajně pravicové Anglické obranné ligy (EDL). Skupina se dostala do povědomí pořádáním demonstrací a protestních pochodů proti muslimům, opakovaně se dostávala do konfliktů s levicovými aktivisty. (Zdroj:ČTK)

Je nutné podotknout, že Robinson se dlouhodobě cíleně pohybuje na hraně a pravidla sociálních sítí si někdy vykládal velmi volně. Ostatně blokaci za tzv. závadné příspěvky a nemožnost po nějakou dobu přidávat nové měl několikrát za sebou a zkrátka mohl tušit, že s takovým přístupem k většímu postihu dříve či později dojde.

Facebook však v tomto případě zašel nad rámec obyčejného smazání profilu a z britského aktivisty udělal exemplární případ. Robinson si vysloužil doživotní zákaz užívání sociální sítě včetně toho, že blokace potká každého, kdo by mu na svém profilu či stránce dal prostor.

Nejsou to jen Facebook a Instagram, kdo se rozhodl proti působení Tommyho Robinsona na internetu takto tvrdě zakročit. Na Twitteru je blokován už delší dobu, Youtube mu prozatím zakázal nasazování reklamy na jeho videa. Je však pravděpodobné, že přijde i samotný zákaz videa nahrávat, přičemž ta stávající administrátoři smažou.

Platební portál PayPal Robinsonovi znemožnil zprostředkovávání plateb a Amazon zastavil prodej jeho knih. Možnost prezentovat se na internetu sice není žádné lidské právo, nicméně pokud v dnešní digitální době něco připomíná řízenou digitální likvidaci konkrétní osoby, pak je to právě případ Tommyho Robinsona.

Tady se dostáváme k jádru problému. Naivní předstírání, že Tommy Robinson ve virtuálním prostoru neexistuje, nic neřeší. Z muže, jehož názory jsou mnoha lidem nepohodlné, to může dělat jakéhosi digitálního disidenta 21. století a jeho postavení to dost možná posílí. Neexistuje nic lepšího než virtuální aureola mučedníka. A pokud Robinson tvrdí, že média a velké korporace jsou proti lidem jako on vysazené, těžko mu něco bude hrát víc do karet než koordinovaný bojkot ze strany novin a internetových gigantů.

Závěrem si položme otázku, zda je něco pravdy na úvaze, že smazání Tommyho Robinsona ze sociálních sítí je začátkem jejich konce. Facebooku, ale i dalším podobným webům jde v prvé řadě o peníze. Je jim ve výsledku veskrze jedno, že smažou jednoho nepohodlného aktivistu, i kdyby to mělo znamenat odchod všech jeho příznivců, jelikož zisk nemají z „pár“ uživatelů, ale z reklam. Žádný konec Facebooku tedy pochopitelně nenastane. Skutečnost, že se v důsledku boje s radikalismem můžou uživatelé přesunout jinam, utvrdit se ve svých postojích a být dalšími Robinsony, oproti kterým bude ten původní umírněným flegmatikem, je ale jiná věc.