Palička: Lži a pokrytectví primátora Hřiba. Hrdiny z krypty měl uctít spolu s ostatními | info.cz

Rád bych zde zveřejnil citát vojenského historika Eduarda Stehlíka, který zazněl v naučném seriálu Heydrich - konečné řešení. Myslím, že se k dnešnímu dni, kdy si připomínáme 77. výročí bojů v Resslově ulici, velmi hodí. “Nevzpomínám si, že bychom měli v našich dějinách příběh, který by měl všechny aspekty antické tragédie, abychom tam měli krvavého tyrana, nad kterým národ vynese rozsudek smrti, statečné hrdiny, kteří ten rozsudek jdou provést a kterým pomáhají další stateční, a podlého zrádce, který je všechny zradí. A bude to zaplaceno krvavou mstou a na druhou stranu z krve těch hrdinů vyrůstá svoboda.” Jen mě mrzí, že vedení Prahy nebylo na oficiální pietní akci pozváno. 77. výročí bojů československých výsadkářů jsem si tak připomněl alespoň symbolicky v 7 hodin v podvečer.