Palička: Mysleli jste někdy jako rasista? Teď vás může stihnout trest

Liam Neeson patří mezi nejpopulárnější hollywoodské herce. Irský rodák ztvárnil mnoho nezapomenutelných rolí napříč filmovými žánry, za což si vysloužil dokonce i udělení Řádu Britského impéria od královny Alžběty II. Po celých 66 let svého života nikdy nepatřil k žádným skandalistům, kteří by svým chováním pravidelně plnili titulní stránky bulváru. To se ale teď změnilo. Společenské rubriky po celém světě žijí tím, že Neeson je rasista, díky čemuž došlo ke zrušení slavnostní premiéry jeho nejnovějšího filmu Mrazivá pomsta (v originále Cold Pursuit).

Čeho se herec, který nikdy nebyl z ničeho podobného obviněn, dopustil? Osudným se mu stalo interview k novému snímku pro britský deník the Independent. Chování postavy Nelse Coxmana, otce, který prahne po pomstě smrti svého syna, Neeson připodobnil k traumatické události, kterou sám před mnoha lety zažil. Po návratu ze zahraničí Neeson zjistil, že jemu blízká žena byla znásilněna. Když se dozvěděl, že pachatel byl černé pleti, začal přemýšlet nad tím, že při potyčce zabije nějakého jiného černocha. Několik dní chodil kolem barů a doufal, že ho někdo napadne, aby mohl přejít k nepřiměřené sebeobraně. K žádné potyčce ale nikdy nedošlo.

Během rozhovoru, kdy se i zkušenému herci, jakým je Liam Neeson, třásl hlas, bylo vidět, že na tuto svou životní epizodu nevzpomíná s radostí. Veřejně se vyznal z něčeho, co ho samotného dlouhá léta traumatizovalo. Otevřeně přiznal, že mu to, co prožíval a nad čím uvažoval, přijde jako něco děsivého, za což se zpětně stydí a celý příběh bere hlavně jako ponaučení pro to, aby se nic podobného neopakovalo. Zmínil i to, že vyrůstání v konflikty zmítaném Severním Irsku s sebou neslo to, že mladí lidé brali pomstu jako něco přirozeného, což ale rovněž uvedl jako odstrašující případ, že násilí plodí vždy jen další násilí.

Hollywoodu pod nadvládou politické korektnosti ale stačí i pouhé přiznání toho, že někdo před několika desetiletími v rozrušení vůbec jen uvažoval nad rasově motivovaným trestným činem. Trestní právo myslí na trestnost pokusu a u zvlášť závažných zločinů i přípravy, ale hyperkorektní atmosféra současné společnosti již očividně začíná i s realizací trestnosti tzv. ideozločinu (thoughtcrime), o kterém psal ve svém proslulém románu 1984 George Orwell. Nemusíte nic udělat, stačí, když si něco špatného myslíte.

Kauza MeToo ukázala, jak jedno obvinění stačí k profesní likvidaci, příkladem budiž například herec Kevin Spacey. A jedno zda jde o obvinění z mnoho let starého údajného sexuálního napadení, nebo o obvinění z mnoho let starého údajného rasismu. Ono to, zda ke skutku doopravdy došlo, už nikoho příliš nezajímá. U znásilnění se alespoň může prokázat, že se ho obviněný skutečně dopustil a pak je drakonický přístup ospravedlnitelný. V případě Liama Neesona, který se reálně nedopustil ničeho a celé obvinění je čirou fantasmagorií, jde ale jen o nebezpečný precedens. Pokud chtějí hollywoodští bojovníci za sociální spravedlnost bojkotovat a zakazovat každého, kdo kdy jen na něco špatného pomyslel, pak je nejspíše čeká hodně práce.