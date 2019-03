Palička: Rašínovy zásluhy o korunu se sluší připomenout, hysterie obhájců eura je zbytečná

Usnesení předložené ekonomickým expertem ODS Janem Skopečkem říká následující: „V době stého výročí české národní měny a zároveň v době nedávného výročí úmrtí jejího otce, prvního ministra financí Aloise Rašína, se Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, vědoma si důležitosti národní měny, usnáší na tomto slavnostním prohlášení: Dr. Alois Rašín se zasloužil o národní měnu - českou korunu.“

154 ze 172 přítomných poslanců s tímhle tvrzením souhlasilo, přesto se to neobešlo bez rozepří. Některým zákonodárcům se nelíbilo, že se v textu nemluví o koruně československé, na jejímž vzniku se Rašín v tehdejším prvorepublikovém Československu podílel, jiným pak přišla závadná pasáž o „důležitosti národní měny“.

A právě druhá zmíněná výhrada dál rezonovala na sociálních sítích. Například novinář Jan Moláček napsal, že se jedná o „ideologickou vatu“ a odpor k euru maskovaný za úctu k Rašínovi. A je to právě otázka společné evropské měny a jejího přijetí či odmítnutí, navrch akcentovaná blížícími se volbami do Evropského parlamentu, která se stala pomyslnou dělící čarou ve sporu o podobu usnesení.

Píšu to pořád dokola a budu dál. @ODScz neporazí Babiše, dokud nepochopí, že voliči chtějí řešení problémů, ne ideologickou vatu, v tomto případě odpor k euru schovanej za úctu k Rašínovi. https://t.co/LQYMgQvOPt — Jan Moláček (@janmolacek) 7. března 2019

Předně je nutné si uvědomit, že nejde o žádný „Lex Rašín“, tedy situaci, kdy by podobně jako v případě zásluh Masaryka, Beneše nebo Havla vznikal zvláštní zákon. Poslanci jen dali najevo, že jsou si vědomi významu onoho výročí. Odhlasováno, hotovo a vzápětí se sněmovna může zabývat něčím konstruktivnějším... Netřeba za tím hledat nějakou konspiraci nebo ideový souboj zastánců a odpůrců eura.

Všichni zarytí advokáti společné měny, pro které je tahle symbolická připomínka otce české koruny nesnesitelným útokem na jejich evropanství, by si měli uvědomit jednu věc. I kdyby Česko euro přijalo, na historii to nic nemění. A význam tehdejších událostí a národní měny to nijak neumenšuje – zkrátka je slušnost je uznat. Volby do europarlamentu se sice blíží, ale nebylo by od věci soustředit se před nimi na skutečná témata, ne hledat záminky tam, kde nejsou.