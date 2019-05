Palička: Sedláci u evropského Chlumce aneb Komu eurovolby (zaslouženě) zlomily vaz | info.cz

KOMENTÁŘ JANA PALIČKY | Většina analýz a komentářů se po volbách do Evropského parlamentu logicky soustředí na vítěze a do detailu zkoumá, kdo vlastně bude příštích pět let reprezentovat Česko na unijní půdě. Dovolím si vydat se cestou opačnou a zaměřit se na ty, kterým se úplně nezadařilo a nejspíše, více či méně po právu, zmizí z evropské politické mapy.

Na prvním místě by se slušelo zmínit ty, kteří se sice do europarlamentu nedostali, ale přesto jejich výsledek není tak úplně prohrou. Pomyslným jednookým králem mezi slepými se stal Pavel Telička a jeho hnutí HLAS. Vzhledem k tomu, že je Telička starým pragmatikem, tak zvolení asi upřímně nečekal ani on sám. Nicméně 2,38 % je i tak solidní výsledek, který novému hnutí přihraje do stranické pokladny téměř 1,7 milionu, z čehož se při troše snahy lze na české politické scéně etablovat.

Telička avizoval, že mu jde nejen o politiku evropskou, ale i o tu vnitrostátní, takže výsledek HLASu je nutno brát tak, že svému otci zakladateli dává důvod zamyslet se nad tím, co bude dál. Ochotu ke spolupráci naznačil poněkud nečekaně i Miroslav Kalousek. Uvidíme, jestli Teličkův HLAS bude vyslyšen nebo definitivně utichne.

Array

Evropské volby Konečné výsledky voleb v ČR Obnovit výsledky ANO 21,18 % 21,18 % 502 343 hlasů ODS 14,54 % 14,54 % 344 885 hlasů Piráti 13,95 % 13,95 % 330 844 hlasů STAN+TOP 11,65 % 11,65 % 276 220 hlasů SPD 9,14 % 9,14 % 216 718 hlasů Sečteno 100 %

Účast 29 % Praha Plzeň Brno Ostrava Jak se volilo u vás v obci Kompletní výsledky

Druhou poměrně nečekanou „vítězkou na poli poražených“ je youtuberka Sejroška, která byla v čele recesistického uskupení ANO, vytrollíme europarlament. Myšlenka tohoto volebního sociálního experimentu byla jednoduchá – srandahnutí bylo mezi volebními lístky před hnutím ANO a jeho členům šlo víceméně jen o to ověřit si, kolika lidem postačí, že uvidí ona tři velká písmena a v domnění, že jde o babišovce, vhodí lístek do urny.

I sám Babiš se rozohnil, že z jeho voličů nikdo nebude dělat blbce. Nakonec ale recesisty volilo přes 37 tisíc lidí. Těžko říct, kolik pro 'trollANO' hlasovalo vědomě ze srandy a kolik naletělo, ale i tak se můžeme shodnout na tom, že experiment vyšel. A teď si představte, že by se před volbami Sejroška přejmenovala z Lucie Schejbalové na Lucii Babišovou, to by možná bylo na Chodově ještě velké mrzení.

A nyní ten bezesporu největší debakl těchto voleb – ČSSD. Je ještě potřeba více důkazů toho, že tradiční levice je u nás mrtvá? (To platí i o KSČM, která má jen to štěstí, že v pomyslném ringu vydržela o jedno kolo déle, ale už je také zralá na bílý ručník). Důvod je prostý, sociální demokraté sklízí plody své spolupráce s Andrejem Babišem, který je dokonale připravil o voliče i o témata.

Ví vůbec někdo z těch pár zbývajících sociálně demokratických voličů, že ony Babišovy šmakulády dvojí kvality byly až do voleb tématem europoslankyně ČSSD Olgy Sehnalové? Dokázali by vyjmenovat europoslance, které strana dosud měla a které chtěla do parlamentu dostat? Nevadí, už je to minulost.

Jestli je některá ze zavedených stran v Česku ještě více mrtvá než ČSSD, pak jsou to Zelení. Ti sice samostatně nekandidovali, ale ani obnovení svazku s odpadlíky z řad bursíkovců na kandidátce TOP 09 a STAN jim nepomohlo, ba naopak. Spojení stran, které se stále ještě identifikují jako pravicové, se stranou výrazně levicovou vyvolalo pobouření na obou stranách. Nutno říci, že u Zelených mnohem silnější. Díky spojení s „kapitalisty“ dost členů ze strany vystoupilo a volilo tu Piráty, tu sociální demokraty, tu komunisty. A vlastně by pro dobro všech zúčastněných bylo asi nejlepší Zelené v Česku rozpustit do oněch výše zmíněných stran. Zvláštní pozornost si zaslouží snad jen Kateřina Jacques, která by si nad čísly třeba konečně mohla uvědomit, že o ni v tuzemské politice fakt není zájem.

Ztratit europoslanecký mandát není zas až taková ostuda. Propadnout se u toho z 5,24 % na 0,65 % je ale ostuda pořádná. A tato ostuda leží na bedrech Svobodných. Úspěch před pěti lety dokázala stana na všech frontách promrhat. Svobodní se nachází v totální agónii, členové se navzájem nemohou vystát a osočují se z toho, že jsou neomarxisti/neofašisti a v čele kandidátky ani nestál předseda strany, ale externista Vít Jedlička ze země nezemě jménem Liberland. Svobodní asi skutečně odejdou bez placení, jak hlásal jejich předvolební slogan, jen to nebude z EU, ale z politické scény jako takové.

Poněkud specifickou kategorií je Jaromír Štětina a jeho hnutí Evropa společně. Zde se jedná o ukázkový příklad toho, že všeho moc škodí a to platí i pro fanatický eurooptimismus. Štětina v poslední době připomíná twitterový parodický účet Guy Verhoftwat, který si dělá legraci z přebujelého eurofilství lídra frakce ALDE Guye Verhofstadta, pro kterého je „více Evropy“ univerzálním lékem na všechno. Jen s tím rozdílem, že Štětina svá vyjádření na rozdíl od neznámých recesistů na Twitteru myslí vážně. Výsledek jen těsně nad půl procentem ho definitivně řadí mezi obskurní politické figury. Buď se vrátí do TOP 09, nebo o něm už neuslyšíme. Což by byla nejlepší zpráva hlavně pro TOP 09.

Evropské volby v neposlední řadě ukázaly, že v Česku může fungovat jen jedno nacionalistické hnutí a to SPD. Byť různých antiEU/czexit/protiuprchlických subjektů kandidovalo 16 z celkových 39, s výjimkou Okamury a spol. všechny svorně shořely jako papír a Okamurových 9,14 % by nedaly ani dohromady. Fatální byly volby jak pro Kláru Samkovou, tak pro Lubomíra Volného, Tomáše Vandase, Petra Hanniga nebo A. B. Bartoše nebo mnohé další provařené „vlastence“. Ponaučení by si z toho měli vzít nejen oni sami, ale například i Václav Klaus mladší, který chystá založení nové, ideologicky příbuzné strany. I on má velká očekávání. Nejhorší možný scénář mu teď výše zmínění spolehlivě ukázali.