Palička: SUV – auto zabiják. A co zakážeme příště? | info.cz

Ponořme se na chvíli do myšlenkového světa levicových sociálních inženýrů, kteří s domnělým patentem na pravdu organizují tak rádi životy ostatních. V případě útoku střelnou zbraní musíme zakázat střelné zbraně, po ataku nožem by jistě prospělo zakázat nože. Po vlně případů, kdy teroristé najížděli do lidí, si mnozí v mírné nadsázce kladli otázku, kdy liberální myslitelé zavelí k dalšímu zákazu. Inu, dočkali jsme se. A nebylo k tomu potřeba ani teroristického útoku.

Řidič SUV v Berlíně ztratil nad svým autem kontrolu, strhl řízení a na chodníku srazil skupinu chodců, čtyři lidé včetně malého chlapce zemřeli, další tři jsou vážně zranění. V nemocnici skončil i sám řidič. Jakýkoliv zlý úmysl chyběl. Vyšetřování sice není uzavřeno, ale německá média stejně jako řidičova matka, která byla spolujezdkyní, hovoří o tom, že syn – epileptik dostal za volantem záchvat. Ve své podstatě se to neliší od dlouhé řady dalších tragických nehod.

To ale nevadí, zakazující progresivisté vycítili příležitost . Auto z berlínské nehody bylo doslova ideálním terčem: SUV Porsche Macan, tedy velké a drahé auto – nepřítel zelených zítřků, kterým zlý kapitalista vraždí nejen přírodu, ale už i lidi. Zákaz se jeví jako jediná logická volba, protože kde není auto, není ani problém. Pak na řadu přijdou i motorky, protože na nich se také umírá, a počkejte, až se dotyční dozvědí o všech, kdo skočili pod vlak…

Takže vážně: Když se někomu podobné auto líbí, ať si ho pořídí a dělá mu radost. Opravdu to nejsou uvědomělí moderní socialisté, kdo by měl určovat, kdo a čím smí v centrech měst jezdit, a ještě se to snažil zaobalit do líbivého hávu, že to vlastně dělá pro vaše dobro. Nenechte se zmást, jsou to právě tito noví totalitáři, jejichž oklešťování osobních svobod ohrožují životy druhých. Víc než všechna SUV dohromady.