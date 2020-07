Palička: Vlak češství a beznaděje | info.cz

GLOSA JANA PALIČKY | Prázdniny jsou tu! Ne ty, co trvají už od půlky března, ale ty opravdové! Médiím tedy skutečně nastává ona pověstná okurková sezóna. A nebyl by to rok 2020, aby i „okurka“ nebyla ve velkém stylu. Oslavná reportáž hned několika tuzemských webů o cestě bájného žlutého vlaku do Chorvatska je toho důkazem. Celé to krásně vypovídá i o české společnosti jako takové. Takže nasedat, nezastavujeme, máme zpoždění!

Že se média přepnula do letního módu poznáte velmi snadno: Titulní strany okupují informace o koších hub, narození slůněte kdesi na druhé straně planety nebo o utrpení jezevčíka, kterého majitel nechal zavřeného v autě. Rok 2020 ovšem není rokem malých událostí, což se zákonitě musí promítnout i do okurkové sezóny. Jejím ztělesněním je snad na všech myslitelných mediálních frontách příběh Jančurova vlaku, který natěšené Čechy odvezl do Chorvatska. Je sice teprve začátek prázdnin, ale nic lepšího (vlastně horšího) už nejspíš letos neuvidíte. Pokud tedy někoho nenapadne podobně velkolepě pojednat i o cestě zpáteční…

Co Mohamedu Mekka, to Čechu Chorvatsko. A vlakem!autor: Profimedia

Čím si něco tak fádního, jako je vlak na trase Praha–Rijeka, vysloužilo pozornost hodnou rozpoutání války nebo objevu vakcíny? Nedávná vlna moralizování ohledně rasismu a otrokářské viny v nás se nejspíš vyčerpala a prostor tedy pro změnu dostal pomyslný happy end koronavirové krize.

Ona železniční pseudoudálost vlastně ztělesňuje Česko a češství jako takové. Máme v živé paměti, jak nám někteří s vážnou tváří říkali, že hranice budou kvůli viru zavřené dva roky. Pak opatrně připustili, že to Chorvatsko nám tedy nějak vybojují a je to tady. Chorvatsko bude! Jeskynní muž ulovil a dotáhl slibovaného mamuta, dovolenkový ráj otevírá své brány, dychtícímu davu se splnil jeho sen a novináři u toho samozřejmě nemůžou chybět.

Pan výpravčí jako by ani netušil, že se právě stává součástí dějin.autor: Profimedia

K „tradiční české dovolené“, což je takový ekvivalent „tradičního českého trdelníku“, Chorvatsko patří stejně neodmyslitelně jako ty zabalené řízky a levné pivo v plechovce, které si výletníci berou na dlouhou pouť za zaslouženým odpočinkem s sebou. A velkorysá politická reprezentace jejich tužbám vychází vstříc a vypraví jim ve spolupráci s dobrotivým podnikatelem něco tak neuvěřitelného a spektakulárního jako vlak. Ne nějaké ošklivé letadlo trousící emise (Smartwings jsme ještě nezachránili, vydržte do srpna), ale chvályhodný ekologický vlak poháněný čistým entusiasmem a dovolenkovou pospolitostí. A dokonce i to pivo si nemusíte balit doma do ranečku a můžete si ho dopřát přímo na palubě. Jen teda ty řízky jsou furt vlastní, ale kdo by stál o jiné, že ano?

„Zanechte vší naděje, kdo vstupujete“ zněl prý nápis na bráně pekelné z Danteho Božské komedii. V tomto vlaku z České komedie je tomu přesně naopak.autor: Profimedia

U slavnostního odjezdu nechyběl ani chlebodárce, pan drážní titán Jančura, protože to celé pochopitelně nebude nějaké jeho PR, ale ryzí altruismus ryzího muže. A spolu s ním i zástup nadšených reportérů, kteří nešťastníkům, na které nezbyla místenka, přinesou zásadní svědectví o těch šťastnějších (a taky se u toho teda podívají do toho Chorvatska). Dala si hlava rodiny Novákových první pivečko už před Brnem, nebo počkala až na přejezd rakouských hranic? Jaké pocity má malý Jiřík z dřímoty na drkotajícím lůžku? A co ty řízky, nezapařily se snad v alobalu?

Reportéři reportují, tedy vlastně pějí ódy, až to ze všeho nejvíc připomíná masivní žlutou reklamu, a reportovaní jim v tom ochotně sehrávají stafáž. Vše funguje, jak má, vládne dobrá nálada. Na palubě expresu chybí snad už jen Hercule Poirot, který by vyšetřoval vraždu, a Petr Kramný, který by ji spáchal. Tedy nechybí, ale rozumíme si, ne?

Tento muž nás dostal do Chorvatska. Nezapomeneme. S díky, národ.autor: Profimedia

Vlak dojíždí do cíle a dovolená snů začíná! Nestihli jste? Nevadí! Můžete jet vlakem dalším. A dalším. A dalším… Jen už vás u toho nenatočí minimálně čtyři různí reportéři a nebude z toho ubohá reality show. Ostatně, i v případě poutníků dorazivších ke břehům Nového světa se psalo jen o těch prvních. Ale co už, hlavně že jedete do Chorvatska. Co je doma (respektive v Rijece), to se počítá!