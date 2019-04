Palička: Zdanění prázdných bytů a kličkující pirát Hřib | info.cz

Dobře víme, že Praha má s byty a bydlením problém. Že už nějakou chvíli nejde o žádnou maličkost, potvrzuje v aktuálním rozhovoru pro INFO.CZ ředitel Platformy pro sociální bydlení Vít Lesák, který hlavní město staví rovnou na čelo žebříčku problémových lokalit. Vedení metropole v této situaci přiznává, že neví, kolik domů a bytů je tu vlastně prázdných, a pirátský primátor Zdeněk Hřib si v této souvislosti pohrává s myšlenkou, která už několik dní plní mediální prostor.

Hřib přišel s nápadem, že počet prázdných bytů zjistí skrze (údajně) anonymizovaná data od dodavatele elektrické energie PRE. Koaliční TOP 09 mluví o šmírování, což Piráti ústy radního Adama Zábranského či poslance Mikuláše Ferjenčíka odmítají. Krize je ale tak zásadní, že předseda strany Jiří Pospíšil vážně prohlásil, že je ochoten z koalice odejít.

Tolik v kostce dění posledních dní. Osobně myslím, že samotné vyžádání si podkladů k tomu, kolik neaktivních elektroměrů PRE eviduje, je veskrze neškodné. A – jak říkají sami Piráti – i rychlé a levné. Soudnému člověku ale musí dojít, že tím to nekončí. A nemusí být zrovna předseda koaliční TOP 09, jehož jednání je motivované politicky. Piráti to popisují jen jako neškodnou sondu, logickým vyústěním je ale pátrání po tom, které konkrétní byty jsou prázdné a kdo je vlastní (zde se dostáváme k onomu špiclování), a v konečné fázi jejich vyšší zdanění.

Není ani tak problém v tom, že by Piráti skutečně navrhli revizi daně z nemovitosti, je to veskrze legitimní politický cíl, byť s ním můžeme hrubě nesouhlasit. Ale pokud primátor v rozhovoru pro Právo chodí kolem jasné odpovědi tak, že by mu mnozí zkušení politici mohli závidět, a mimo jiné odmítá vyloučit, že by město prázdné byty v budoucnu zdanilo (s dodatkem, že neví, co bude za rok), člověku to na klidu nepřidá. Pochopitelně, že řeči kritiků Hřibova nápadu o znárodňování bytů jsou přehnané a nereálné, ale na zvýšení daně na nevyužívané nemovitosti nic nereálného není. Naopak.

Ponechme stranou, že když v uplynulých dnech Piráti viděli, jakou vlnu nevole jejich nápad vyvolal, tak se jim z pochopitelných důvodů nechce přiznat barvu, protože by dost možná byla rudá, vzhledem k tomu, že s nápadem na zvýšení daně z nemovitosti přišli před volbami komunisté. Představme si namísto toho hypotetickou situaci, kdy by se skutečně podařilo novelu příslušných zákonů prosadit, a majitelé nevyužívaných nemovitostí by museli platit mnohem vyšší daně. Vyřešilo by to bytovou krizi? Bohužel ne.

Častým argumentem pro zavedení vyšší daňové sazby pro prázdné nemovitosti je, že tato praxe funguje v zahraničí. Sám Hřib se odvolával na kanadský Vancouver. Tam se bez velkého překvapení stalo to, že se spekulanti, které měla vyšší daň postihnout, promptně zařídili podle nových pravidel a v nemovitostech vytvářejí fiktivní spotřebu. Daň namísto toho dopadla na běžné lidi. Důchodci, kteří v příměstských oblastech vlastní chaty, na které už nejezdí a vzhledem k jejich stavu není možné je pronajímat, nyní musí za tyto chaty platit ročně tisíce dolarů, protože podle zákona se jedná o nevyužívanou nemovitost.

Nedělejme si iluze, že i u nás by si bohatí spekulanti nějak neporadili a Pražané, které nikdo ze spekulace podezírat nemůže, by byli biti. Když manželský pár zdědí v krátké době byty po rodičích a rozhodne se počkat rok nebo dva, než našetří na jejich rekonstrukci, aby se tam mohly přestěhovat děti, které už tou dobou budou plnoleté, jedná se o spekulanty?

Na závěr čísla. V Praze podle analýzy společnosti Deloitte chybělo koncem roku 2017 22 tisíc bytů, dnes bude toto číslo větší. Do hlavního města se pak každoročně přistěhuje dalších zhruba 13 tisíc lidí. Aby bytový trh vyhověl poptávce, bylo by potřeba stavět zhruba 10 tisíc nových bytů ročně, přičemž se staví zhruba polovina. No a teď k té vyšší dani z nemovitosti za nevyužívané nemovitosti. Jejich počet v Praze se odhaduje na necelou desetinu. V již zmiňovaném Vancouveru zavedení zvýšené daně přispělo k tomu, že se začalo užívat 15 % dosud nevyužívaných bytů, což by v pražských poměrech znamenalo něco málo přes 10 tisíc jednotek. S přihlédnutím k výše uvedenému je to řešení zhruba na jeden rok.

Nějak se nedá zbavit dojmu, že když primátor mluví o problému slovy „v případě, že neexistuje, tak ho řešit nebudeme, a pokud existuje, tak ho řešit budeme,“ slibuje nám v nejlepším případě jen krátkodobé zalepení jedné z mnoha děr.