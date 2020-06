Pečinka: Babiš dal Faltýnkovi Moravu do „osobního užívání“. Teď se z toho chce vylhat | info.cz

„Musíme se radikálně distancovat od historie,“ prohlásil ve čtvrtek předseda hnutí ANO Andrej Babiš, když dorazil do Brna na setkání se straníky a příznivci hnutí. Následně řekl, že v úterý 16. června bude celostátní předsednictvo rozhodovat o zrušení celé brněnské organizace hnutí ANO. Chce snad Babiš nastartovat samočistící mechanismy uvnitř hnutí? To ani náhodou.

Andrej Babiš zásadně v politice řeší věci až tehdy, když ho to osobně ohrožují. Tah na zrušení brněnské organizace nevzešel z jeho zájmu o čistotu hnutí, ani z překvapivého ochodu místopředsedy hnutí Vokřála z ANO.

Hlavním motivem byl soudní termín (polovina září), k projednání brněnské korupční kauzy s názvem Stoka, kde jako obžalovaní figurují funkcionáři hnutí. Pár týdnů nato, třetího října budou následovat krajské a první kolo senátních voleb. Dělat volební kampaň a přitom z médií slyšet žalobce o manipulaci s veřejnými zakázkami v režii ANO, je smrtelná souvislost. Proto Babišovi marketéři rozhodli, že je nutné se „radikálně distancovat od historie,“ což je formulace jako opsaná z nějakého článku francouzských revolučních jakobínů. Ve skutečnosti to tak radikální nebude. Posuďte sami.

Hned v prvních rozhovorech pro Seznam Zprávy předseda hnutí ANO všechny potíže s korupcí svalil bývalého krajského předsedu jižní Moravy a poslance Bohuslava Chalupu s odůvodněním, že přijímal podivné členy. A jak to bylo ve skutečnosti?

Když ANO v roce 2011 vznikalo, platilo znění stanov, že každý nový člen se musí představit na krajském předsednictvu, které tomu celostátnímu eventuálně doporučí jeho přijetí. V roce 2013 Babišova pravá ruka a jeho první místopředseda Jaroslav Faltýnek zjistil, že na strategických místech v Brně nemá své lidi. Vytvořil tzv. Faltýnkův balíček, seznam padesáti členů, který předložil přímo celostátnímu předsednictvu, které je schválilo.

Jeho součástí byli lidé jako Švachula a Mrázek, od nichž se nyní ANO distancuje. Předseda Babiš byl na jejich machinace opakovaně upozorňován a nic nedělal. Podobně jako brněnský exprimátor Vokřák, který je liberální levicí vydáván div ne za tvůrce nového stylu politiky. Přesto to byl on, kdo léta ignoroval upozorňování řady spolustraníků na praktiky svého náměstka pro investice a později i dopravu Mrázka.

Prostřednictvím „Faltýnkových balíčků“ ovládl místopředseda ANO většinu jihomoravské organizace. Má-li dojít k „radikální distanci od historie“ s tím, že novou brněnskou organizaci budou sestavovat lidé z kraje, půjde o klasickou Potěmkinovu vesnici pro veřejnost. Byl to právě Babiš, který dal Faltýnkovi do „osobního užívání“ Moravu. Pokus vylhat se z odpovědnosti a ukázat na jiné viníky je směšný. Policejní akce Stoka spojená se zatýkáním bývalých komunálních politiků hnutí ANO se odehrála už v březnu 2019. Od té doby nikdo nebyl schopen ani na městské, krajské, nebo celostátní úrovni přijmout politickou odpovědnost.

Situaci vyhrotil až termín nadcházejících krajských voleb v říjnu 2020. Šéfka ANO jihomoravského kraje a desetidenní ministryně spravedlnosti Taťána Malá prosazovala na lídra kandidátky exprimátora Vokřála, zatímco druhé křídlo současného hejtmana Šimka. To brněnskou organizaci fakticky rozštěpilo a dvojice Malá-Vokřál se pokusila zrušit tři organizace, aby převážilo jejich křídlo. Když se to nepodařilo, Vokřál dramaticky odešel s aureolou bojovníka za lepší politiku. A když do toho ještě přišel soudní termín projednávání korupce funkcionářů ANO, do hry se vložil sám Babiš a chce radikální rozchod s historií.

Příští týden tak budeme svědky příkladné marketingové eskamotáže. Zrušení jedné městské organizace má posloužit jako paraván, za nímž mají zůstat skryta podstata tohoto hnutí jednoho muže, které je založeno na „pragmatickém dealu.“

Velký šéf spravuje stát v zájmu zachování svého hospodářského impéria. Výměnou za podporu ze strany spolustraníků jim dává možnost tu a tam si utrhnout „z plodů stromů rajských.“ Když to trhání překročí rozumnou mez, vloží se do hry a své části veřejnosti předvede slovně radikální akci.

Příliš to však připomíná známý výrok z románu Gepard, kde hlavní hrdina na otázku proč podporuje Garibaldiho, odpovídá: musí se ještě hodně věcí změnit, aby všechno mohlo zůstat při starém.