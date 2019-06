Pečinka: Demonstrace proti Babišovi ohrožují samy sebe. Po Letné už musí přijít krok B | info.cz

Problémem tohoto typu demonstrací (projevy-hudba-transparenty) je, že je nejde stupňovat donekonečna. Rostoucí počet účastníků vyvolává úměrně vyšší očekávání, které se ale nenaplňuje. Letná bude zřejmě vyvrcholením, po němž musí přijít politický krok B. Letná bude velký předěl, za nímž – z logiky věci – musí následovat buďto tvrdý nátlak třeba formou pochodů Prahou a blokování důležitých tepen hlavního města, anebo ideálně politické řešení krize, která tu evidentně propukla.

V prvním případě bude babišovsko-zemanovský svět (psal jsem o něm minule zde) obviňovat organizátory demonstrací z pokusu o převrat. V opačném případě musí někdo z ústavních činitelů nabídnout kompromisní politické řešení. Jaké jsou možnosti?

Vyjděme z toho, že míra nespokojenosti části veřejnosti se způsobem vlády Andreje Babiše a s jeho aférami oslabuje premiérovu funkci doma i v zahraničí. Už to není jen kritika ze strany opozice a občanské společnosti. Už jsou to i faktické závažné výtky špičkových orgánů Evropské unie.

Navzdory parlamentní většině (s ČSSD a podporou komunistů nebo Okamury) to problematizuje Babišovu snahu vládnout stejným způsobem, ve stejném složení a se stejným programem jako dosud. Nejde se donekonečna tvářit, že se nic neděje a že se Václavák neschází kvůli Babišovi, ale populárním umělcům na pódiu.

Normálně by se v demokratických kulisách politik v Babišově kůži snažil za dané situace svůj pošramocený premiérský mandát obnovit a posílit. Jde to dvěma způsoby. Jednak opětovným hlasováním o důvěře v poslanecké sněmovně, nebo tím, že si přímo otestuje podporu v předčasných volbách, čímž na pár let utne všechny požadavky na demisi. Stručně řečeno, pokud jej voliči podpoří i v jeho obnaženém podnikatelsko-politickém střetu zájmu, pak má z větší části krytí do dalších let.

Takže, co bude ten krok B? I když se to optikou stotisícové demonstrace nezdá, má Babiš stále v rukou docela dobré karty. Pokud by například převládl názor části ČSSD a její ministři opustili koalici, dosadí Babiš na jejich místa spřízněné odborníky, ve sněmovně mu s důvěrou vypomůže Tomio Okamura a jede se dál.

Pokud by se Babiš cítil ve velké defenzívě, může svolit k předčasným volbám, v nichž by „jeho svět“ reprezentovaný stranami jako ANO, KSČM a SPD mohl dokonce posílit. Například tím, že vtiskne tomuto hlasování referendální ráz, překlopí jeho vyznění do protestu proti „intervencím Evropské unie“ a své kritiky z Václavského náměstí označí za „pučisty“. Některé ze stran v opozici proti Babišovi by se v předčasných volbách naopak se sněmovnou mohly rozloučit.

V takové atmosféře posledního soudu, by se mohla zvednout volební účast. K volbám pak nejspíš přijdou v úplně jiném počtu úplně jiné typy lidí než v posledních dvaceti letech a tady se už nedá nic předpovídat. Vzhledem k fragmentované opozici by Babiš rozhodně nebyl bez šance. S takhle silným mandátem by pak mohl snáze prosadit strukturální změny české politiky i společnosti.

Jeho dlouholetý spoluhráč a podporovatel, prezident Miloš Zeman, zatím není myšlence předčasných voleb moc nakloněný a za Babiše se dál vehementně staví. Jako balíček poslední záchrany má však údajně v záloze ústavní konstrukci s trojím pádem vlády, což by Česko k předčasným volbám přivedlo velmi rychle. Třeba už na podzim.

Tou dobou bychom už taky měli znát finální verze auditů Evropské komise, které budou pro Babiše představovat mnohem větší oříšek než početné demonstrace a postaví ho před těžké dilema, jak svůj střet zájmů řešit.

Organizátoři demonstrací se nehledě na to nejpozději do setkání na Letné musí rozhodnout, kterou cestou chtějí jít. Požadavek na Babišovu demisi po sérii skandálů je sice logický, ale je to spíš morální proklamace části společnosti, než reálná politická cesta. Babiš tento apel nikdy nevyslechne.

Co tedy bude tím krokem B? Budou demonstranti požadovat předčasné volby? Anebo půjdou na kompromisní řešení a například iniciují velký kulatý stůl na téma nový zákon o střetu zájmů? A co na to opoziční protibabišovské strany? Zatím se drží v závětří, protože vědí, že za určitých okolností může být úspěch demonstrací ohrožením i jejich pozic.

Rozhodnutí protestního hnutí Milion chvilek přeměnit se v jakési Občanské fórum číslo 2 a jít přímo do voleb, by mohlo těžce oslabit nebo rovnou vymazat z mapy leckterou ze současných opozičních politických stran. Bylo by to ale zároveň nejčistší řešení – poměřit s Babišem síly v politickém ringu. Jak píšu v úvodu, protesty podobného ražení nelze stupňovat do nekonečna a v určitém okamžiku jejich efekt oslabí.

Jsme v momentu, kdy by někdo měl vystoupit a přijít s realistickým návrhem na krok B, který dá všem stranám možnost minimalizovat rizika spojená s otevřenou politickou krizí. Ten, kdo to udělá, získá velký bonus do příštích voleb.