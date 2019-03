Pečinka: Hledá se spasitel, zn. bez škraloupů. Proč se Jurečka nestane novým šéfem lidovců | info.cz

KOMENTÁŘ BOHUMILA PEČINKY | Hledání spasitele – to je hlavní nálada v prostředí lidové strany před brněnským sjezdem. Po sněmovních volbách v říjnu 2017, kdy KDU-ČSL ztratila třetinu poslanců, dal předseda Pavel Bělobrádek svou funkci k dispozici, ale vedení rozhodlo, že má zůstat do řádného sjezdu.

Dnes má mnoho delegátů dojem, že šlo o ztracený rok, přesto toto gesto vůči odstupujícímu předsedovi udělali rádi. Byl to právě Bělobrádek, který po volebním debaklu v létě 2010 udělal o tři roky později z KDU-ČSL opět parlamentní stranu a vyvedl ji z dluhů. Jako jeden z mála předsedů politických stran bude končit potleskem.

Za osm let v čele KDU-ČSL se lidová strana zčásti skutečně změnila. Bělobrádek nebyl typickým lidovcem, tedy katolíkem z malé vesnice, kterému by členskou legitimaci předali jeho rodiče. Pod jeho vedením se KDU-ČSL voličsky posunula z vesnic do středních a větších měst i mimo tradiční křesťanské komunity.

Zatímco zemědělci a lidé z menších obcí přešli buďto k ANO nebo Okamurovi. Dva z Bělobrádkových možných nástupců, poslanci Jan Bartošek a Marek Výborný si tohoto trendu jsou vědomi a chtějí v něm pokračovat. Stejně jako oba straší skutečnost, že věkový průměr jejich třiadvacetitisícové strany je kolem 65 let. Oproti tomu spíše venkovsky ukotvený Marian Jurečka se chce inspirovat v tom, co sám nazval „lidovou politikou Andreje Babiše“ a nejlépe ztělesňuje tradiční politické lidovectví.

Když se KDU-ČSL stala v roce 2014 součástí Sobotkovy vlády, měla obrovský rozjezd. V určitou chvíli by pro ni podle průzkumů hlasovalo až 12 procent voličů. Velký podíl na tom měl právě Pavel Bělobrádek se svým klidným postojem ve stylu „neříkat nic, co nemůžu splnit.“

Z dnešního pohledu byly bodem zlomu dvě události, které jako by KDU-ČSL vrátily do éry, kdy se jejich politika označovala slovy, „jedno tak, podruhé onak.“ Zajímavé je, že u obou událostí stál tehdejší ministr zemědělství Marian Jurečka.

V prvé řadě to byl způsob, jímž šel sám exministr zemědělství Jurečka na ruku zájmům Babišova impéria Agrofert ve věci biopaliv, i když se to pak snažil neúspěšně relativizovat. Tím získal nejen pověst Babišova člověka, ale především nevypočitatelného politika.

Daleko větší ranou, která znamenala odklon malých živnostníků od lidovců, byla kauza spojená se zaváděním elektronické evidence tržeb (EET). Ministr Jurečka tehdy na vládním zasedání zastupoval Pavla Bělobrádka a před jednáním s novináři hovořil o tom, že nikdy ve věci EET neustoupí. Za několik hodin však ponižujícím způsobem podepsal Babišovu verzi EET. Tehdy se znovu zjevil pohřbený přelud lidovců, pro něž je hlavním programem taktika a neurčité zájmy v pozadí. Jejich nevydařená předvolební koalice s hnutím STAN těsně před volbami už byla jen poslední tečkou, která zatemnila jejich vcelku důstojné fungování v Sobotkově vládě.

Ze všech těchto důvodů bude příštím předsedou KDU-ČSL nejspíš někdo z dvojice Jan Bartošek nebo Marek Výborný. Dlouholetý místopředseda lidovců Bartošek je razantnější, dokáže lépe argumentovat v ekonomických a sociálních tématech. Oproti tomu poslanec Výborný je ve sněmovně rok a půl a přitáhl na sebe pozornost svou dynamikou a schopností dotahovat věci do konce, jako v případě přípravy insolvenčního zákona. Pilířem jeho programu je školství a rodina. Oba současně spojuje přesvědčení, že před volbami by obě strany měly vytvořit širší koalice.

Pokud bude sjezdová atmosféra na brněnském výstavišti zítra více nakloněná změně, bude zvolen Výborný. Když si budou delegáti přát větší kontinuitu, stane v čele KDU-ČSL Bartošek. Kdybych měl vsadit svých pět tisíc, asi bych se přiklonil k prvnímu ze jmen.