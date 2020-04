Pečinka: Zemanova koncepce? Únor 1948 bez násilí a věznic | info.cz

Není nic lehčího, než když kardinál svůj projev předtočí a jakákoli televize mu jej ráda odvysílá. Namísto toho prezident republiky, který ve svém prvním projevu neprojevil účast lidem, co riskují život v boji s koronavirem, tentokrát sází na kartu milosrdenství. Člověka napadne: tady se něco děje.

Buďto šlo o náznak budoucího splývání katolické církve a státu. Anebo se projevují věci známé ze středověku, kdy řádila tzv. černá smrt. V reakci na postupující mor se v ulicích řady evropských měst objevovali flagelanti, kteří se bičovali a omlouvali za své hříchy. V českém pojetí však půjde nejspíš jen o podivnou demonstraci síly těch, jimž se zalíbilo, že můžou regulovat životy jiných a jejich hlasům se najednou nadstandardně naslouchá. Co kdyby například ohlásili další zmírnění regulací, že?

Skutečné názory prezidenta Zemana jsme mohli vyslechnout hodinu před jeho velikonočním vystoupením, kdy odpovídal na otázky TV Prima. Minulou neděli na Blesk.cz Zeman fakticky svatořečil epidemiologa Prymulu a už v předstihu ho navrhl na nejvyšší státní vyznamenání (Řád Bílého lva), které dodnes nemá ani většina letců RAF.

Ve stejný den však Prymula vystoupil na DVTV, kde revidoval svůj názor na tvrdé pojetí karantény. Řekl, že na jedné straně se musí udělat přísná opatření na ochranu rizikových skupin, na straně druhé umožnit normální život, aby to nezabilo ekonomiku a lidé získali vůči nákaze covid-19 skupinovou imunitu.

Prezident v nedělním rozhovoru na TV Prima odmítl promořování populace. Navíc se postavil proti Prymulovu tvrzení, že z Číny došla nepřesná čísla o počtu nakažených a mrtvých, což ovlivnilo rozhodování české strany v první fázi pandemie.

Prezident začal už poněkolikáté obhajovat Čínu způsobem, že připomínal komunistického premiéra Gottwalda. Ten v létě 1947 velebil dodávky obilí ze Sovětského svazu do tehdejšího Československa, které postihlo sucho. Tehdy i dnes nešlo o reálné zhodnocení situace, ale projevy vazalství k velmoci, která se zde snaží prosazovat svůj vliv a dotyčný chce mít z toho vlivu svůj prospěch.

V další části pořadu na Primě nabádal Zeman k úvěrové a rozpočtové expanzi státu a budování velkých staveb, spíše než jednorázové pomoci hlavně malým a středním podnikatelům. V této koncepci je zajedno s premiérem Babišem. Jejím skrytým důsledkem by ale mohlo být osekání živnostenského stavu, jeho proletarizace a přesun do továren a na stavby, jak premiér naznačil nedávno v Událostech na ČT.

Znovu to připomnělo, o co se v této epidemické době ve druhém pádu hraje – o střední vrstvy a jejich sociální přežití. Pokud totiž stát okamžitě nepomůže malým a středním firmám, budeme svědky jejich postupné likvidace a omezení sféry služeb, jak se tu třicet let vytvářela. Jestli tohle má být skutečně vedlejší produkt „vypnutí“ ekonomiky, tak jde o nový únor 1948 bez otevřeného násilí a plných věznic.