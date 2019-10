Pečinka: Země, která vítězí. Bude to případ ODS? | info.cz

ODS měla svou programovou konferenci v březnu a většina z návrhů se objevila už tam. Její současné programové body jsou daleko ostřejší a mají ráz volebního programu. Ovšem proč jej představovat uprostřed volebního období?

Velkou roli určitě hraje nástup Trikolóry s Václavem Klausem v čele a její vysvětlovací kampaň po regionech. Dalším důvodem je snaha oslovit mladší ročníky. ODS evidentně chce většinovým zacílením na mladé lidi a pracující střední třídu setřást auru retrostrany pro voliče z devadesátých let.

Za osmadvacet let své existence ODS pochopitelně představila mnoho programů. Dva ale byly zásadní: ten reformní z roku 1992, jehož jádrem byla privatizace, a „modrá šance“ z roku 2006, která slibovala efektivní stát. Současný program se oběma blíží svým konkrétním zacílením. Zatím byl zveřejněn jen v podobě útlé brožurky, takže si počkejme na přepočet do rozpočtové podoby, která naznačí, zda lze sliby proměnit v realitu.

ODS totiž po letech opět pálí ostrými. Mladým do 26 let chce odpustit daň z příjmů a navrhuje zavést daňové prázdniny pro rodiče na dobu, kdy jeden z nich pobírá rodičovský příspěvek. Bude usilovat o zrušení daně z nabytí nemovitosti a k 18. narozeninám každému mladému dopřeje vlakovou jízdenku pro jízdy do zahraničí. Vrací se také k dávné myšlence zavést individuální důchodové účty. Stručně řečeno: každý bude moci vidět, kolik má naspořeno. A ve stěžejní oblasti podnikání nabízí živnostníkům zvýhodněnou paušální daň, zdanění hrubé mzdy 15procentní sazbou a zvýhodnění podnikatelů při vytváření částečných úvazků.

Určitým obratem v politice ODS je vytažení tzv. zelené karty, kdy strana nabízí střední cestu mezi klimatickými alarmisty a popírači změn klimatu. Jinak řečeno nehonit se za globálními hodnotami toho či onoho plynu v ovzduší, ale začít na lokální úrovni ovlivňovat stav lesů, krajiny a vody.

Ještě před 15 lety bylo podobné vystoupení a představení priorit strany docela běžnou věcí. Svým středečním prohlášením působí ODS trochu jako politická strana jiné epochy, kdy programové střety ještě hrály roli. V éře, kdy politické hřiště ovládlo duo Babiš-Zeman, se politika smrskla na symbolická gesta, marketing a přerozdělování dávek a důchodů. Tento trend jednoznačně dominuje dnešní době. To bude také největší problém ODS: jak tyto myšlenky komunikovat?

ODS dnes působí jako strana, která po letech dominance ztratila kulturní kód a schopnost bavit se s veřejností. Dříve běžně používaná slova – například reforma – jsou zničená a vypotřebovaná, podobně jako slovo komunismus. Dnes už nikdo reformy nechce. Duchem doby je spíš žít, užívat si, zadlužit se a taky co s volným časem.

Jestliže v březnu zveřejnila ODS nástin svého programu a teď jeho konkrétní obrysy, chybí jí ještě třetí krok – přijít a úderně, srozumitelně popsat fungování státu. Dnes je to Babišovo „řídit stát jako firmu“. Jakou tvář by ale země měla pod vedením ODS? Na koho a na co by se orientovala?

A pak je tu ještě jedna věc, která ODS brzdí. Řekněme, že je to energičnost lídrů a jejich vůle posunout věci dopředu. ODS ročník 2019 příliš působí jako politická strana střední velikosti, jejímž cílem není vítězit, ale na komunální, krajské a celostátní úrovni jen udržovat pozice. Jako by ztratila mentalitu silné partaje a rezignovaně se spokojila s juniorním postavením v nějaké příští koalici.

Bude zajímavé sledovat, jestli program s názvem Země, která vítězí bude prvním krokem ke skutečně změně, nebo jen další z pomíjivých iniciativ bez praktických dopadů.