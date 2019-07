Petrášová: Opravdu nepatří zbrojaři na filmový festival? A koho ještě prokádrujeme? | info.cz

KOMENTÁŘ LENKY PETRÁŠOVÉ | Velký ohlas vzbudila o víkendu výzva asi čtyřicítky filmařů, režisérů, hereček a herců, jimž se nelíbí, že ke sponzorům Karlovarského filmového festivalu patří Česká zbrojovka. Podnik, jehož zbraně už přes osmdesát let míří nejen do Česka, ale především do zahraničí. Je to podle nich neetické. Jenže umělci si neuvědomují, že bez zbraní bychom dnes nežili v míru.

„Pro nás české filmaře je MFF KV neodmyslitelnou, radostnou událostí, která pomáhá filmu i jeho tvůrcům a poskytuje prostor otevírat témata zásadní nejen pro českou společnost. Systematicky a hrdě promítá důležité filmy, které často mluví o násilí, nespravedlnosti, korupci či potírání lidských práv. Zve a podporuje filmaře z krajin, kde se kvůli represivním režimům nemohou svobodně vyjadřovat a točit. Vážíme si toho, a právě proto nás zpráva o financování festivalu Českou zbrojovkou zklamala. Podle informací, které přinesly organizace monitorující vývoz zbraní z ČR, tento oficiální sponzor festivalu v minulosti vyvážel svoje zbraně do nedemokratických zemí s represivními režimy, a vydělával tak na porušování lidských práv,“ napsali v dopise filmaři s dodatkem, že jsou přesvědčeni, že lidská práva by měla vždy stát nad byznysem. „Mnohem raději se zúčastníme skromnější, ale o to hrdější největší oslavy filmu v České republice,“ vzkázali.

Pod dopis se podepsala mimo jiné taková slavná jména jako herečka Aňa Geislerová, režisér Pelíšků Jan Hřebejk, producent Čestmír Kopecký či známá tvář z Ordinace v Růžové zahradě Jana Plodková. A také Vít Klusák, jehož v posledních dnech proslavil především otevřený dopis skoro švagrovi Marku Prchalovi, jenž dělá politický marketing pro Andreje Babiše.

Média se staví za umělce, jenže firmy dělají legitimní byznys

Jejich protest měl velký ohlas i na sociálních sítích. Téma sponzorství se hned poté objevilo v mnoha českých médiích a většina z nich tak či onak podpořila protest umělců. Jenže ono to není tak jednoduché. Říct, že obchod se zbraněmi je neetický, když se přece o zbrojovce ví, že většina nosorožců v Africe je zabita právě jejími puškami, je laciné. To je jako říct o dílně Pavla Bolfa, Čecha, který vyrábí špičkové japonské meče, že může za vraždy způsobené teroristy, jelikož ti meče na zajatce taky používají.

Můžeme diskutovat o tom, zda byl vhodný post České zbrojovky, která svůj sponzoring festivalu zpropagovala sloganem s ruční kamerou a dvojznačným anglickým „We Love Shooting“, což znamená jak natáčení filmu, tak střílení. Pak se ale bavme i o tom, kolik z těch českých, pod výzvou podepsaných režisérů a scénáristů, kdy ve svých filmech použilo zbraně a zda to není propagace násilí, a tudíž taky neetické. A je vlastně etické, když zbraně české zbrojovky slouží sportovcům, kteří za ně získávají medaile na olympiádách?

Je možná dobré si také říct, že ať se podíváte na ostatní partnery karlovarského festivalu, tak jsou tu další problematická jména. Ta však filmařům kupodivu nevadí. Počínaje Ministerstvem kultury, jež je generálním sponzorem festivalu a přitom v jeho čele stojí jaksi neodvolatelný muž, jenž systematicky likviduje českou kulturu. A co tabáková firma Phillip Morris? Vždyť kouření každý rok zabije 18 tisíc Čechů a Češek. A proč filmařům nevadí firma, která exportuje do 70 zemí světa mimo jiné navigační a radarové systémy pro tanky a obrněné vozy? Nebo Eurovia, o níž se píše v souvislosti s řadou skandálů při stavbě dálnic? A co Sazka, když patologické hráčství je registrovaná diagnóza s kódem F60?

Místo pušek kamery?

„Majitel Korunní je kontroverzní slovenský podnikatel Krupa, neméně kontroverzní jsou pánové Komár (Dermacol) a Fuxa (BigBoard). Stačí si zadat do Googlu. ČPP třeba patřila panu politickému podnikateli Sehnalovi, díky němu metro C v Praze končí v letňanských polích,“ vyjmenovává další sponzory, které jemu osobně vadí, zase specialista na PR Tomáš Kopečný.

Jak vidno, je strašně laciné takto kádrovat partnery jakékoliv akce. Všichni dělají normální legitimní byznys a ze svých peněz podporují kulturu. A vyrábět zbraně a obchodovat s nimi skutečně je legitimní byznys. To je jako obviňovat výrobce nožů z toho, že se s nimi dá kromě krájení také zabíjet. Mimochodem vlastnictví zbraní státům umožňuje udržovat mír. Trefně a dost přesně to vystihl dlouholetý specialista na marketing a PR Karel Křivan: „Těm filmařům, kterým se oškliví Česká zbrojovka, bych fakt nepřál, aby někdy opravdu potřebovali pomoc policajtů, kteří by pak ale na gaunera místo pistolí vytáhli kameru...“