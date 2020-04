Petrášová: Počítání, jaké škody koronavirus napáchal na našem zdraví, nás teprve čeká | info.cz

KOMENTÁŘ LENKY PETRÁŠOVÉ | Nejde jen o nákupy předražených roušek a kouzlení s čísly, koho všeho počítat do zemřelých. Pozornost by se měla věnovat i tomu, co pandemie napáchala u pacientů bez nákazy. Správně na to upozornil exministr zdravotnictví a šéf Fakultní nemocnice v Motole Miloslav Ludvík v rozhovoru pro INFO.cz. Podle něj by se už na podzim kvůli odkládaným vyšetřením mohla projevit v českém zdravotnictví vlna pozdě zjistěných nemocí, zejména těch onkologických. Že nejde o plané obavy a už vůbec ne pouze o nádory, o tom svědčí jistá fakta už teď.

Příběh sedmdesátileté Marie by za normálních okolností byl obyčejnou lékařskou rutinou výměny kyčelního kloubu u jinak zdravé pacientky. K rehabilitaci po operaci, jež je nutná, aby se kloub uměl správně pohybovat a pacient chodil, však už nedošlo. Stát vyhlásil, že veškeré „zbytné věci“ se omezují, jsme v nouzovém stavu a všechny kapacity je nutné soustředit pro případné nemocné s koronavirem.

Dál je příběh bohužel krátký: došlo k tomu, že operovaná kost se vyosila, laicky řečeno rozčísla pánev a zákrok skončil jako život zachraňující a násobně dražší operací zpět v nemocnici. Pacientka má jisté jen jedno: invalidní vozík a dávky sociální péče.

A to jsou právě ty další dopady koronaviru. Ať již nám kdokoliv představí jakýkoliv účet za pandemii, zcela jistě bude prost od čísel ze sociálního systému, které spolu ovšem úzce souvisí.

„Já na jednu stranu chápu, že se lékaři sami chtěli chránit před koronavirem, obzvlášť, jsou-li v rizikovém věku. A chápu i to, že se v nemocnicích a dalších zařízeních snažili dodržet režim co nejnižšího počtu pacientů, čemuž se zase nedivím kvůli neexistenci ochranných pomůcek. Nicméně do budoucna je to neudržitelná situace. Jako diabetolog vím, co může odložená návštěva pro pacienta napáchat,“ říká prezident České lékařské komory Milan Kubek.

Konkrétním příkladem jsou i lidé s Parkinsonovou chorobou, u nichž je léčba zásadní pro zpomalení choroby. Všechny operace, na které netrpělivě čekají, a které se musí stihnout ve správném „okně“, aby účinkovaly, se odkládaly kvůli přípravě nemocnic na pacienty s koronavirem, jak pro INFO.cz potvrdil profesor Robert Jech, který se právě těmto nemocným věnuje. Parkinsonici přitom na svou situaci marně upozorňují už měsíc.

Není divu, že se pacienti naštvali

V úvodu zmiňovaný Miloslav Ludvík upozornil na skutečnost, že lidé se teď bojí chodit do nemocnic a nadto se kvůli koronavirové pandemii omezil počet diagnostických vyšetření jako mamograf, kolonoskopie či gastroskopie. „Nedělejme si iluze, většina z těch zanedbaných a neobjevených onemocnění bude onkologických. A to také může zahltit systém. Realitou může být i to, že to přinese více obětí, mám z toho hodně nepříjemný pocit,“ neskrýval své obavy Ludvík v rozhovoru pro INFO.cz.

A hlas onkologických pacientů zřejmě slyšet bude. Alespoň právě v těchto chvílích dávají dohromady poznatky, jak funguje či nefunguje jejich léčba během koronavirové epidemie. Výsledky dotazníku pak pomohou zjistit, zda a jak byly potřeby onkologických pacientů v této krizové době naplněny. Dotazník pacienti najdou na webové stránce Hlasu onkologických pacientů a také na webu České onkologické společnosti. Vyplnit půjde do 10. května.

„Obávám se, že už teď je jisté, že ukáže, jakým způsobem se na obyčejných pacientech projevila neexistence vládního plánu B v případě pandemie. Totiž jak budou léčeni ti, co nakaženi nejsou a jak jim zajistit přístup k péči. I to dokazuje úroveň zdravotnického systému a tady jsme selhali," říká právník Ondřej Dostál, který se věnuje zdravotnictví.