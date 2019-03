Půr: Čaputová musí dokázat, že není pokračovatelkou Kisky. Bez vlastní strany žádná změna nebude | info.cz

KOMENTÁŘ MICHALA PŮRA | Když se stal Barack Obama poprvé americkým prezidentem, podlehl jsem zcela jeho kouzlu. Nepochyboval jsem, že přináší změnu, jeho inaugurační projev mě dojal stejně jako stovky milionů lidí po celém světě. Odmítal jsem kritiku jeho odpůrců, že nemá dostatek zkušeností, aby se mohl stát nejmocnějším mužem světa. Abych svoje stanovisko podpořil, přečetl jsem si Obamovu knihu Dreams from My Father. A tam jsem poprvé začal pochybovat.

Kniha je velmi dobře napsaná, nepochybně jde o jeden z nejkvalitnějších politických memoárů, přestože jej Obama v podstatě napsal ještě před vstupem do vrcholové politiky. Problém je, že příběh jeho rodiny je (sic!) velmi zajímavý a do značné míry strhující, jeho kariéra ovšem nikoliv. Tehdy jsem začal pochybovat, zda Obama není jen marketingový produkt, přičemž jeho „výsledky“ (zejména v zahraniční politice) dnes napovídají, že skutečně je.

Obamův příběh je značně podobný tomu, který zosobňuje nová slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Obama byl také aktivistou a právníkem, podobně jako vítězka slovenských voleb. Jen s tím rozdílem, že v Chicagu, nikoliv v Pezinku. Ve prospěch amerického exprezidenta zase mluví skutečnost, že před vítězstvím v prezidentských volbách prošel vítězně volbami do senátu. S jeho nástupem se ovšem rovněž spojovala podmanivá a nekritická touha po změně. Ať chcete nebo ne, musíte uznat, že média se k Obamovi chovala velmi vstřícně, stejně jako se část mainstreamových médií chová k Čaputové.

Ve srovnání s bývalým americkým prezidentem má nová slovenská prezidentka zásadní nevýhodu. Nestojí za ní dostatečně silná vlastní strana. Pokud se jí tento deficit nepodaří překonat, skončí jako odcházející prezident Andrej Kiska.

Role slovenského prezidenta je podobně jako v případě prezidenta českého spíše ceremoniální. Může se tak snadno stát, že hlava státu skončí jako kůl v plotě. A přesně to se stalo Kiskovi. Kdyby nedošlo k vraždě novináře Jána Kuciaka, nejsilnější vládní strana Smer by dále vládla bez většího vzrušení a Kiskovi by zbyly akorát projevy, kterým by zatleskali za hranicemi.

Čaputová je na tom o něco lépe, má jasnou podporu strany Progresívne Slovensko. Její síla je sice v současnosti zanedbatelná, ale vzhledem k velmi vydařenému marketingu během volební kampaně nelze vyloučit, že citelně posílí. Všichni si pamatujeme marketingový zázrak v podání hnutí ANO, které dokázalo zvednout preference během několika měsíců z nuly na téměř 20 procent.

Progresívne Slovensko nebude mít ani problém s financemi, stejně jako jej neměla Čaputová. Velká technologická firma ESET, která stála u zrodu vlivného slovenského Denníku N, sice odmítá, že by na kampaň nové prezidentky jakkoliv přispěla, ale stala se významným donátorem kampaně kandidáta Roberta Mistríka. Byl to právě on, kdo před prvním kolem prezidentských voleb odstoupil a podpořil Čaputovou. A to přesto, že měl velmi slušnou šanci na úspěch a byl na tom lépe než jeho zdánlivá sokyně. Tohle byl zcela nepochybně moment, který „vystřelil“ slovenskou kandidátku k celkovému vítězství. Skoro se nechce věřit, že šlo o náhodu. Pokud o ní nešlo, byl to skutečně geniální tah.

Není pochyb, že se na Slovensku formuje nová mocenská skupina. V zemi, kterou už roky ovládá Smer a s ním spojení lidé, je to nepochybně změna. Problém je, že tento progresivistický či liberální proud je příliš slabý, přestože mu někteří novináři či experti přisuzují až magické schopnosti. Nesmíme ovšem zapomenout, že se pořád pohybujeme v zemi se silným vlivem církve. Zezadu se navíc mnohem silněji do popředí tlačí fašisté Mariana Kotleby a otázkou je, co bude dělat populární populista Štefan Harabin. Proud, který odkazuje na „tradice“ fašistického Slovenského štátu, je zkrátka v současnosti silnější než liberalismus Čaputové. Paradoxně se tak může stát, že to bude právě Zuzana Čaputová, kdo po příštích parlamentních volbách jmenuje vládu za aktivní účasti fašistů. Pro ženu, která má přinést naději, je to velmi temná vyhlídka. Bude se muset sakra ohánět, aby k něčemu podobnému nedošlo. Jedinou otázkou je, zda jsou pro tento úkol její schopnosti dostatečné.