Půr: Čaputovou už nejspíš nic nezastaví, Šefčovič by přesto byl lepší prezident

Výhra Zuzany Čaputové v prvním kole prezidentských voleb je natolik přesvědčivá, že nelze příliš pochybovat o jejím celkovém vítězství. Bude to ovšem vítězství kandidáta, o němž mnoho nevíme a vítězství kandidáta, který bude tak trochu kopírovat osobnost Andreje Kisky. Tedy prezidenta, který se těší větší popularitě v Česku než na Slovensku. Pro nás je to jistě potěšitelné, ale pro jednotu Slovenska, která trpí skandály ve vrcholné politice, to zase tak dobrá zpráva není.