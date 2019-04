Půr: Česká CNN přinese Primě vliv a víc reklamy, Američanům jde primárně o byznys | info.cz

KOMENTÁŘ MICHALA PŮRA | Příchod americké televize CNN na tuzemský trh prostřednictvím nového kanálu CNN Prima News je bezesporu nejzajímavější událostí za několik posledních let. Mezi mnohými vyvolává spolupráce obou soukromých stanic nepochopení, které pramení především z toho, že český trh zpravodajských televizí dlouhodobě ovládá veřejnoprávní, vysoce kvalitní ČT24.

Je to minimálně z evropského pohledu nestandardní situace, protože v Česku nikdy žádný soukromý provozovatel zpravodajské televize neuspěl, v mnohých jiných zemích ano. Dosud nejvýraznějším pokusem byl vznik zpravodajské Z1, který skončil kvůli penězům poměrně brzy nezdarem, přestože začátky byly poměrně nadějné. Vznikla i Televize Seznam, která nadále funguje, ale není úplně zpravodajskou televizí. Je navíc vedlejším produktem úspěšných Seznam Zpráv a české technologické firmě nepochybně přinesla zajímavé rozšíření reklamní nabídky pro klienty.

Tato úvaha nepochybně bude stát i za vznikem CNN Prima News. Druhá největší česká privátní televizní stanice má s rozjezdem nových kanálů bohaté zkušenosti a v podstatě všechny byly úspěšné a mají výraznou tvář. Je klidně možné, že část uživatelů sociálních sítí, kteří si nedokážou představit spolupráci Primy a CNN, jsou diváky dokumentárního kanálu Prima Zoom. Je klidně možné, že CNN Prima News utrhne klidně tři procenta reklamního trhu, což už je pro celou skupinu velmi zajímavá možnost. Televizní trh totiž navzdory všem předpovědím neprochází takovou krizí, jako třeba vydavatelé tištěných titulů či zpravodajských webů.

Současné zpravodajství Primy nelze dost dobře označit za mainstreamové, ale v tom se skrývá největší síla budoucí televize. Pokud večerní zprávy TV Prima, které se zaměřují spíše na konzervativnější publikum, přilákají k obrazovkám každý den kolem jednoho milionu diváků, není důvod, proč by tito lidé nezačali sledovat i CNN Prima News. Jsou to pravděpodobně diváci, kteří hledají alternativu k veřejnoprávní ČT24, která v současnosti neexistuje.

Americká CNN je zaměřená na jinou cílovou skupinu, spíše na voliče Demokratů a odpůrce prezidenta Donalda Trumpa. To ovšem z hlediska prodeje licence nic neznamená. Nezapomínejme, že existuje turecká CNN Türk, kterou rozhodně nelze označit za opozici vůči prezidentu Erdoganovi. Filipínskou verzi zase nelze označit za opozici vůči Rodrigu Dutertemu. Američanům jde ve jmenovaných případech pouze a jedině o byznys. Na chod televize má sice dohlížet někdo z centrály CNN, ale asi těžko si lze představit, že bude na denní bázi monitorovat české kontinuální zpravodajství.

Zapomínáme i na skutečnost, že stejní Američané, kteří vlastní CNN, vlastní i skupinu CME, která provozuje českou TV Nova. Pokud mi je známo, její šéf Christoph Mainusch si skutečně nechá jednou za čas udělat průzkum objektivity zpravodajství, který sleduje, jestli všichni hráči na politické scéně dostali stejný prostor. A zatím jsme neviděli nic, co by přispělo k nějakým zásadním, revolučním změnám ve zpravodajství TV Nova, přestože někteří bývalí redaktoři na údajné nepravosti upozorňovali.

Prima tak prostřednictvím licence získává především know-how, grafiku a celou řadu dalších produktů, což je jednodušší než vymýšlet všechno od nuly. Značka CNN je známá značné části populace, Primě se zase zjevně daří a nelze ji podezírat z toho, že by se pustila do nesmyslně nákladného dobrodružství. Pokud uspěje, získá nejen peníze, ale také nezanedbatelný vliv. A to je v době spekulací o prodeji TV Nova možná vůbec ta nejzajímavější zpráva. Na její vyústění si ovšem ještě budeme muset počkat.