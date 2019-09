Půr: Dozrál čas na defenestraci. Aktivisté z magistrátu chtějí kontrolu nad historií | info.cz

Návrh na vznik Muzea paměti XX. století pochází z rukou radní Hany Marvanové (Spojené síly pro Prahu). Ta jej několikrát předložila na radu, ale bod byl několikrát stažen. Hnutí Praha sobě a zejména jeho radní Hana Třeštíková totiž nabyly dojmu, že problematika muzea spadá do její oblasti kultury, a tudíž by to měli být tito aktivisté z Letné, pod které má nová instituce spadat.

Marvanová si po dlouhých tahanicích svůj návrh uhájila, ale nebylo to zadarmo. Hnutí Praha sobě si vymínilo, že bude rozhodovat o členech správní rady muzea, aby nakonec s jeho vznikem souhlasilo. Celý tento nátlak nebyl ani tak prací Třeštíkové, ale především architektky a radní Prahy 7 Lenky Burgerové. Ta by měla získat ve správní radě muzea rozhodující vliv.

Pokud by se Marvanová kontroly v podstatě nevzdala, neměl návrh šanci na úspěch. „Celé to bylo o tom, že někdo má mírnější názor na totalitu,“ říká ke kauze nejmenovaný pražský politik.

Debata se v oné době stočila i k muzeu totality v polské Varšavě. To je ke komunistům logicky naprosto nesmlouvavé a byli to již zmínění aktivisté na magistrátu, kteří jej používali jako odstrašující příklad, jak by celá instituce vypadat neměla.

Tohle je asi nejstrašidelnější část celé eskapády se schvalováním nového muzea. Zatímco jsme se před pár dny v podstatě mohli zasmát tomu, že pirátský primátor Zdeněk Hřib hledá poradce, jehož odborností by mělo být, že se „filosoficky ztotožňuje s programem Pirátů“, nyní je to přímo boj o vliv na výklad historie v budově, kterou budou navštěvovat naši potomci.

Samozřejmě, že správní radu budou tvořit i renomovaní historici. Tímto bych je rád poprosil, aby si dobře všímali jakýchkoliv pokusů o bagatelizaci totalitních režimů, jichž se mohou dopouštět komunální politici. Celé to totiž trochu připomíná několik let starý puč v Ústavu pro studium totalitních režimů. Tehdy „soudruzi“ přišli příliš pozdě a instituci se jim podařilo ovládnout jen částečně. Teď zjevně přemýšlí dopředu. V době blížícího se 30. výročí 17. listopadu 1989 je to velmi varovná zpráva. Pro jistotu bychom si měli připomínat i 600. výročí od První pražské defenestrace, které připadlo na červenec.