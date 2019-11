Půr: Macron nám nastavuje nelichotivé zrcadlo. Návštěva Číny je škola z reálpolitiky | info.cz

Macron najednou mluví o přátelských (USA) i nepřátelských (Rusko a Čína) velmocích, ale zároveň vyzývá, abychom se ke všem chovali stejně. Jako velmoc, která „vyvažuje“. „Evropa se vypaří, pokud o sobě nezačne uvažovat jako o globální síle,“ říká nám francouzský prezident.

Můžeme si vybavit třeba poslední dění na Blízkém východě: Jeden člen NATO (USA) se nečekaně začne stahovat ze Sýrie, druhý člen NATO (Turecko) provede invazi, zatímco další členové NATO (Česko a spol.) se před ním klepou, aby nepustil do Evropy miliony uprchlíků. Vypadá takto skutečně fungující organizace? Těžko, byť to mnozí z nás neslyší rádi.

Dalším příkladem budiž Macronova návštěva v Číně před několika dny. Tedy v zemi, kterou označujete otevřeně za nepřítele, ale pak do ní bez obav vyrazíte z „byznysem“. A nijak to netajíte. Dostáváme se tak do situace, kdy se jedna část Evropy bičuje, že Čína je toxická, a nahání čínské agenty, a druhá skupina s Pekingem vesele obchoduje. Vypadá takhle chování velmoci, za níž by se Evropská unie chtěla vydávat? Nevypadá a zase to mnozí z nás neslyší rádi.

Macron se s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem shodl, že je třeba mezi Čínou a EU dodržovat zásady volného obchodu, zatímco se USA uchylují k čím dál většímu protekcionismu. Jak uplatňování těchto zásad vypadá v Macronově podání?

• Macrona na jeho cestě do Číny doprovodili zástupci celkem 30 firem.

• Francouzského prezidenta na cestě doprovodil i eurokomisař Paul Hogan, který měl doposud na starosti zemědělství a nově se bude starat o obchod.

• Během večeře se Si Ťin-pchingem měl Macron zmínit čínské problémy v Hongkongu a pronásledování ujgurské menšiny. Nic takového ovšem v oficiálních zápisech není.

• Francie uzavřela během návštěvy smlouvy za 15 miliard eur, které se týkají energetiky, vesmírného průzkumu či zemědělství.

• Francouzská společnost Oreno (dříve Areva) by měla vybudovat novou čínskou jadernou elektrárnu.

• Čína slíbila, že podpoří své firmy v nákupu letadel od Airbusu.

• Obě země podepsaly dohodu o větší ochraně francouzských sýrů a vína před paděláním v Číně.

Výčet mohl být ještě mnohem delší, ale srovnejme alespoň tento seznam s tím, co z návštěv Číny mohla přivézt česká delegace. Zatímco Francouzi vozí peníze, my raději tajíme soupisku podnikatelů v delegaci, aby nedošlo k jejich mediálnímu lynči, a před čínskými politiky se bezmála plazíme po zemi, abychom urvali alespoň něco. O lynči firem, které v Číně podnikají, nemá smysl mluvit. Francouzi mezitím nemají problém říct, že Číňané jsou nepřátelé, ale byznys je byznys. To je škola z reálpolitiky v nejlepších tradicích Charlese de Gaulla.

Macron mimo jiné ukazuje další slabost EU: Chybí nám jednotný přístup, ačkoli většina evropských politiků pořád dokola mluví o nutnosti jednoty. Telekomunikačním firmám je třeba v podstatě jedno, že nebudou moci používat Huawei, ale určitě jim jedno není, že v jedné zemi to možné je, a v druhé nikoli. Evropská unie pak připomíná spolek rozhádaných bab (o Česku ani nemluvě), které pro stromy nevidí les.

Macron je v posledních týdnech ve svých vyjádřeních pro někoho možná nesnesitelně přímý. Problém ovšem pojmenovává velmi dobře. Je škoda, že se mu nedostává většího prostoru i v Česku. Každopádně jeho návštěva Číny a kritika NATO nezapadají do poněkud „zaprděného“ mediálního narativu, že Severoatlantickou alianci neradno kritizovat a v Pekingu bydlí Saruman.