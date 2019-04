Půr: Média splnila roli užitečného idiota a pomohla okamurovcům do europarlamentu | info.cz

GLOSA MICHALA PŮRA | Pokud se první členové SPD stanou v květnových volbách europoslanci, měl by Tomio Okamura poslat hned několik pugétů růží do řady pražských redakcí. Po čtvrteční demonstraci příznivců jeho strany jsou to média, která jim do Evropského parlamentu pomohla.

Na Václavském náměstí se sešlo pár stovek lidí, kterým zahrál Tomáš Ortel, řečnila Marine Le Penová a Geert Wilders. Zkrátka nic, co by si žádalo větší pozornost, nebo dokonce představovalo zásadní zvrat v demokratické společnosti. Nemusíme s vystupujícími souhlasit, ale pokud si jejich příznivci chtějí udělat protestní shromáždění v mezích zákona, těžko jim v tom můžeme bránit. Byla by z toho beztak hlavně demonstrace toho, že ani přední postavy evropské krajní pravice v Česku prostě netáhnou a už vůbec ne, když je teplo a můžete sedět na zahradě.

Nebyla by to ovšem média a někteří aktivisté, aby Okamurově akci nedodali punc něčeho skutečně zásadního. A tak jste na předních zpravodajských webech (často těch výrazně „protiokamurovských“) mohli najít on-line přenosy, příval videí, fotografie a nevím co všechno.

Konala se i protidemonstrace, která samozřejmě přinesla (pro média žádoucí) konflikt, bez něhož by si protestu pravděpodobně skoro nikdo ani nevšiml. Stál za ní mimo jiné i spolek Pulse for Europe, který se snaží zabránit czexitu, ale v praxi pro něj neustálým strašením dělá mnohem víc než Okamura.

Na sociálních sítích se novináři a aktivisté pro změnu předháněli, kdo najde na transparentech víc gramatických chyb, nejhůře oblečeného demonstranta a nenáviděnou protistranu takto shodí a potupí. Samozřejmě nechybí ani provolání „pro tohle jsme klíči necinkali“, které tak nějak mají obě strany sporu společné.

ty vole to jako vážně hraje právě teď Ortel na Václaváku? DNO. nemám slov. kvůli tomuhle tam moje rodiče necinkali klíčema. 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ https://t.co/CYHeNVMvm0 — NOBODYLISTEN. (@NOBODYLISTEN1) 25. dubna 2019

Místo marginální demonstrace jsme tu najednou měli prvotřídní mediální událost. Okamura se nepochybně tetelí blahem, jak málo stačí, aby se dostal do zpravodajství. Je úplně jedno, že se tam dostal jako „padouch“. Nepochybně některé voliče zaujme, že ještě dokáže způsobit pořádný humbuk, i když je to vlastně jen mediální mlha.

Editoři a redaktoři mnoha médií tentokrát sehráli roli užitečného idiota a můžou si gratulovat, že oprášili naděje kandidátů SPD na vstup do Evropského parlamentu. A jinak samozřejmě čest výjimkám, přestože jich nebylo mnoho.