Půr: Monumentální paradox. Piráti chtějí, aby Česko táhlo s Kaczynským proti Bruselu | info.cz

KOMENTÁŘ MICHALA PŮRA | Že bude s příchodem prvních evropských poslanců za českou Pirátskou stranu o zábavu postaráno, bylo jisté předem. Jejich aktuální prohlášení, že Česko propáslo šanci žalovat Evropskou unii kvůli směrnici o autorském právu na internetu a mělo by se připojit k Polsku, ovšem překonává i divoké představy.

Na začátek si připomeňme, že směrnice má zajistit lepší a moderní ochranu autorských děl pro hudebníky, spisovatele či novináře, kteří přichází o peníze kvůli bezohlednému chování technologických gigantů Google a Facebook. Pirátům na tom dlouhodobě vadí například to, že se pro technologické firmy zavádí povinnost, aby stáhly kradený obsah ze svých webů. U strany, jejíž původní obsah byl postavený prakticky jen na legalizaci krádeží na internetu, to nijak nepřekvapí. Překvapivé naopak je, že se pirátský europoslanec Mikuláš Peksa a jeho kolegové chtějí připojit právě k Polsku. Za žalobou totiž stojí tamní strana Právo a spravedlnost (PiS) Jaroslawa Kaczynského, kterou můžeme z přehnané starosti o bezbřehý liberalismus obvinit jen těžko.

PiS byla od počátku tvrdě proti přijetí směrnice a její postoje prakticky kopírovaly postoje amerických technologických firem. Je známo, že Kaczynského vláda a administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa k sobě mají hodně blízko. Trump sice občas na Google či Facebook zaútočí, ale na diplomatickém poli jejich byznysové zájmy chrání a je tedy logicky proti směrnici. Zapadá do toho i skutečnost, že před nedávnem vyjádřil nesouhlas s chystaným zavedením digitální daně v Česku, která dopadne právě na Facebook a Google. Podle mých informací se tak stalo prostřednictvím osobního dopisu premiérovi Babišovi.

Vztah mezi Piráty a technologickými giganty je vůbec mimořádně zajímavý. Šéfka českého Googlu Taťána le Moigne na Facebooku pravidelně s velkými díky a přáním všeho nejlepšího vítá prakticky jakoukoliv iniciativu pirátského pražského primátora Zdeňka Hřiba. Je to koneckonců velmi cenný spojenec, který může se svými spolustraníky rozpoutat pořádnou vřavu, až poslanci budou rozhodovat o zavedení výše zmírněné směrnice do českého právního řádu.

Piráti si našli velmi zajímavé spojence. Na jedné straně technologické giganty, kteří každý rok oberou Čechy o pár set milionů korun na nezaplacených daních, a na straně druhé polskou vládu, s níž chtějí táhnout přímo proti Evropské unii. V případě prvním spojenectví už příliš nepřekvapí, v případě druhém je to minimálně zarážející a svědčí o mimořádném ideové neukotvenosti. Zatímco primátor vystřeluje v Praze jeden levicový návrh za druhým, v Bruselu a ve Štrasburku chtějí jeho kolegové jít do boje po boku těžkých konzervativců, kteří by se při pohledu na vlajku gay pride na pražském magistrátu nestačili křižovat.