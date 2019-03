Půr: Návod, jak vytvořit novodobou Johanku z Arku a obzvlášť odporného nepřítele

Dokud se informace objevila v MaM, nikoho příliš nevzrušovala. S určitým zpožděním si jí ovšem všimli aktivisté ze sdružení Milion chvilek pro demokracii, kteří celou záležitost spojili s vyhozením Černého z časopisu Melodie v dobách těžké normalizace a provázali ji i se zvolením nového místopředsedy rady ČTK, kterým se stal Petr Žantovský. Že tyto události spolu vůbec nijak nesouvisí je druhotné, jako roznětka k vytváření atmosféry cenzury a novodobé normalizace se hodí báječně. Následovalo tradiční mediální kolečko, kdy se některé deníky, týdeníky či weby předháněly, který se zastane Černého mohutněji. Není divu, že situace pohltila i samotného publicistu, kterého sice ve výsledku poškodila nejvíce, ale aktivistická novinařina nebere ohledy ani na své hrdiny.

V celém příběhu nesmí chybět ani pořádný antihrdina. Toho už tradičně hraje ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Nejdřív se musel bránit obvinění, že má drahé služební auto, protože nové auto se v Česku neodpouští, zejména pak sousedům nebo zaměstnancům veřejnoprávních institucí. Obzvláště pikantní je, že toto obvinění, které získalo velký ohlas ve stejných médiích jako „kauza Černý“, vznesl šéf rozhlasových odborů, což je mimochodem bývalý zaměstnanec čínského státního rozhlasu, tedy skutečný charakter.

Obě kauzy mají Zavorala „sestřelit“, jeho kritici ovšem nechápou, že po takové kritice jeho pozice ještě posílí. Kritika kvůli služebnímu autu je snad největší klišé české novinařiny, skutečně líto mi je ovšem Černého. Rozhlas mu nabídl, že by mohl se svým pořadem pokračovat na stanici Vltava. Nyní se ovšem nachází v situaci, kdy se z něj stala oběť novodobé normalizace a Johanka z Arku, která musí trpět za nás všechny. Zkuste za takových podmínek na nabídku rozhlasu kývnout a jsem si jistý, že by to Jiří Černý velmi rád udělal. Ovšem pokud tak učiní, mohl by se rychle stát z hrdiny padouchem. Revoluce požírá své děti velmi spolehlivě.