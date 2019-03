Půr: Nechají si politici proklouznout šanci zastavit Google a Facebook?

KOMENTÁŘ MICHALA PŮRA | Tak si to shrňme. Jen za poslední měsíc jsme se dozvěděli, že Google nadále pracuje na čínském vyhledávači uzpůsobeném pro cenzory, YouTube doručuje choulostivé záběry dětí pedofilům, Google hájí saúdskoarabskou aplikaci pro sledování žen, Google v Rusku začal mazat výsledky vyhledávání, které se nelíbí tamnímu režimu, Google dál schovává své zisky do daňových rájů, Facebook o vás sbírá citlivé údaje, i když nemáte jeho účet... Je neuvěřitelné, že přes všechny tyto kauzy existují politici (zejména ti pirátští), kteří bojují bok po boku s technologickými giganty za „záchranu internetu“. Tedy spíš za záchranu internetu podle představ výše jmenovaných amerických firem.

Evropský parlament bude už za dva týdny hlasovat o reformě autorského práva, která má zajistit, že obchodní model Googlu a Facebooku, stojící v podstatě na krádeži cizího obsahu, přestane být legální. Je to okamžik, na nějž už řadu let čekají filmaři, hudebníci, novináři a fotografové, tedy všichni ti, kteří žádají za svoji práci odpovídající protihodnotu. Nechtějí, aby jim Google či Facebook kradly články, filmy, fotografie, skladby a chtějí dostat za svoji práci zaplaceno.

Je skutečně s podivem, že na straně amerických korporací, které se v Evropě chovají jako na dobytém území, stojí především Pirátská strana. A není to jen české specifikum, děje se tak v celé Evropě, přičemž v Evropském parlamentu je největším odpůrcem autorských práv německá 'pirátka' Julia Reda. To je mimochodem poslankyně, která si zhruba před dvěma lety postěžovala, že nemůže nikde sehnat Deník Anny Frankové. Rozuměj Deník Anny Frankové zadarmo. Zaplatit za něj pár drobných třeba na Amazonu nepřipadá v úvahu, protože je to pirátka a ty za věci, které někdo vytvořil (v tomto případě za ně dokonce zaplatil životem) prostě nic nedají. Plat německého europoslance se pohybuje kolem 220 tisíc eur ročně, tedy kolem šesti milionů korun...

Možná budete považovat výše zmíněné informace za detail, ale jde o ukázku „pirátského“ myšlení, kde je důležité obsadit dobře placené místo a ke zbytku se chovat jako k vlastnictví všech. Piráti jsou ostatně jediní, kteří pořád ještě nechápou, že Google a Facebook představují značné nebezpečí pro celou společnost. Nejde zdaleka jen o privátní technologické firmy. Jde o nadnárodní útvary, které se kromě vydělávání peněz zaměřují i na prosazování politické agendy. V současnosti jsou silnější než státy, protože když dojde na lámání chleba (třeba při schvalování reformy autorského práva), nechají se politici uplatit jejich sliby o investicích a slovy o ohrožení svobody internetu. Paradoxně jsou to právě tyto firmy, které svobodu na internetu ohrožují nejvíc, a jsme toho každým dnem svědky.

Možná si vzpomenete na tvrzení a reklamy společnosti Google, které tvrdí, že při schválení reformy autorského práva vzroste počet fake news. Zkuste si schválně zadat do vyhledávače jméno kandidátky na slovenskou prezidentku Zuzany Čaputové. Jaký zdroj vám Google nabídne? Všude ruský Sputnik. Tento web se přitom nabízí nejenom českým uživatelům úplně běžně na hlavních pozicích zpravodajského agregátoru Google News.

Pokud máte malé dítě, jistě jste si všimli kauzy s youtuberem Tarym. Ukrajinec žijící v Česku se prohání po silnicích 250kilometrovou rychlostí, uráží malé děti (i ty vaše) a Google neudělá vůbec nic. Nadále mu dovoluje pouštět reklamy, protože jediné hledisko je profit. Profit, který skončí v daňovém ráji. Kdybych vám přitom ukázal křivku poklesu cen za internetovou reklamu, nevycházeli byste z údivu. Jediní, kdo na trhu roste, jsou právě Google a Facebook. Všichni ostatní trpí, protože politici nevidí nebezpečí, které obě společnosti představují. Není vůbec divu, že se ozývá volání po jejich rozdělení. To by totiž mohl být další krok, který by vrátil rovnováhu na trh. Nejdřív ale potřebujeme vrátit rovnováhu ochraně autorských práv, kde jiná pravidla platí na internetu a jiná v reálném životě.

Europoslanci budou mít za dva týdny jedinečnou příležitost, aby alespoň jednou pomohli zmírnit dominanci Googlu a Facebooku. Uplynulé dva roky, kdy legislativa vznikala, byly pro novináře, hudebníky a filmaře velkým poučením. I když směrnice neprojde, což je podle mě více pravděpodobná varianta, souboj s technologickou lobby je spojil. Spojil je takovým způsobem, že dokážou efektivně prosazovat svoje zájmy a dokážou se s extrémně dobře placenými americkými lobbisty měřit jako rovný s rovným. Zároveň dobře vědí, že se nemusí politiků doprošovat a doprošovat se jich nebudou, protože celá situace je nadmíru přehledná.

Hlas proti reformě autorského práva je hlasem pro daňové úniky amerických firem, hlas pro cenzuru v Číně, cenzuru v Rusku, doručování videí s dětmi pedofilům, masivnímu a netransparentnímu mazání příspěvků na sociálních sítích, hlas pro sledování saúdských žen jejich despotickými manželi či hlas pro masivní špehování uživatelů. Pokud někdo má pocit, že vše výše řečené by měl podpořit, nechť je libo. S případnými následky se jistě bez problémů srovná.