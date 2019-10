Půr: Peskovali Čínu a Rusko, teď odjeli do Turecka. Past populismu na Praze 6 sklapla | info.cz

Pokud se městské části, případně města, rozhodly vést vlastní zahraniční politiku, budiž. Je to konec konců jen den, kdy jsme kritizovali, že zahraniční politika celé země je totálně postavená na hlavu, kdy se handrkujeme o smlouvy s partnerskými městy, zatímco naši sousedé vesele kšeftují s největšími mocnostmi.

Na příkladu Prahy 6 ovšem skvěle vidíme, že nedávná bouřlivá debata o odstranění sochy maršála Koněva a rozhodnutí nepozvat čínskou ambasádu na food festival, který se v městské části koná, jsou jen pustý populismus. Pokud by tato rozhodnutí byla skutečně motivována morálními zásadami, nikdo s hlavou na krku by nemohl odjet za peníze daňových poplatníků do Turecka ve chvíli, kdy Ankara tvrdě útočí na naše spojence Kurdy.

V případě, že by radnice takový výlet odmítla a rozvázala by partnerství s tureckým městem, neřekl bych ani popel. Pokládal bych to za poněkud extrémní příklad postoje k zahraniční politice, ale zjevně zásadový. Těžko proti němu můžeme něco namítat.

To se ovšem nestalo. Pokud teď Zelení útočí na vedení Prahy 6 kvůli turecké návštěvě a partnerství, jejich postup je zcela v pořádku. Jen si vynucují uplatňování politiky, k níž se radnice přihlásila. Tak bychom ostatně měli přistupovat i k magistrátu. Pirátský primátor Zdeněk Hřib a jeho kolegové s velkou pompou oznámili ukončení partnerství s Čínou, ale já se ptám, proč tedy partnerským městem zůstává čínský Kanton a proč ruská Moskva či Petrohrad? Takhle bych mohl pokračovat v každé pražské městské části v podstatě do nekonečna.

K čemu by nám to bylo? K ničemu. A v tom je celý problém. Vedeme stupidní bitvy, které neřeší vůbec nic. Zatímco někteří politici mají plnou pusu nebezpečí růstu populismu, sami se ho v takových „bitvách“ dopouštějí. Na Praze 6 tato populistická past sklapla. Doufejme, že se radnice poučí. Ostatně nevíte, co se děje s maršálem Koněvem?