Půr: Slova státního zástupce Ištvana podlamují víru veřejnosti ve spravedlnost

„My nic nevnímáme, my konáme.“ Tato věta z rozhovoru možná vstoupí do dějin státního zastupitelství. Zejména proto, že jde o Ištvanovu reakci na otázku redaktora, jestli vnímá současný stav kauzy kolem Jany Nečasové (dříve Nagyové) jako úspěch. Bavíme se přitom o kauze, kvůli níž padla vláda a jediným pravomocným rozsudkem je po mnoha letech podmínka pro bývalou ředitelku premiérova kabinetu Janu Nečasovou.

Arogance, s níž Ištvan odpovídá na otázku k dnes již legendární tiskové konferenci, na níž vyšetřovatelé mluvili o zabaveném zlatě a stamilionech, je až zarážející. „Mě velmi irituje, když se používají prázdné fráze místo toho, abyste mi řekl, co třeba já jsem tehdy řekl špatně,“ uvádí. Je to zarážející ještě víc, když sám přiznává, že celá věc se zabaveným zlatem je ještě v přípravném řízení. Téměř sedm let od zásahu na Úřadu vlády. Pokud by vás zajímalo, co znamená přípravné řízení, znamená to, že vyšetřovatelé, respektive žalobci nemají dostatek důkazů, aby celou věc poslali k soudu. Sedm let od zásahu a nechávají celý případ stále otevřený!

Ištvan na tiskové konferenci před šesti lety řekl, že „prověřují klientelistickou síť, která bránila vyšetřování korupce,“ přičemž tato větev soudního řízení byla po několika letech odložena. Vrchní olomoucký státní zástupce nyní tvrdí, že trestní řízení bylo odloženo „nikoliv proto, že se trestný čin nestal, ale proto, že se nepodařilo objasnit skutečnosti umožňující stíhat konkrétní osoby.“

Mnohem horší je ovšem „modus operandi“, který se v některých případech zjevně stal standardem. Je to ostatně i případ místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka. Za prvé už nikdy nebudete věřit vyšetřování, které vede státní zástupce, kvůli němuž padla vláda a konkrétní výsledky ani po letech neexistují. Nedůvěra veřejnosti v trestní řízení je fatální, protože důvěra ve spravedlnost je zásadním předpokladem fungující demokracie.

Podmínka pro Janu Nečasovou rozhodně není výsledek, který by tehdejší zásah zdůvodňoval. Za druhé se nemůžeme smířit s praxí, kdy kriminalisté učiní domovní prohlídku u aktéra některé z kauz a následně vyjde příkaz k domovní prohlídce v jednom z médií s parafrázovanou částí odposlechu. A to vše se děje u člověka, který dosud nebyl obviněn, jako se to teď děje v kauze kolem Faltýnka.

Možná jsem staromilec, ale očekával bych, že policie někoho odposlouchává, sbírá důkazy, obviní jej a poté je možné celou věc medializovat. Pokud Faltýnek nebude obviněn, už na něm navždy ulpí podezření, že se dopustil něčeho nekalého. Ulpělo na Nečasovi, exposlancích ODS a mnohých dalších, aniž by se prokázalo, že se skutečně něčeho nezákonného dopustili. Je přitom úplně jedno, co si myslíte o bývalém premiérovi či Faltýnkovi. Z dlouhodobého hlediska je tento postup destruktivní pro celou společnost.

Státní zástupci si rovněž protiřečí. Na jedné straně stojí vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová, která dlouhodobě lobuje za neveřejné trestní řízení, a na druhé straně nám Ivo Ištvan vysvětluje, že tisková konference po zásahu na Úřadu vlády se konala proto, že „po tom byla poptávka (veřejnosti)“. Olomoucký státní zástupce se navíc diví, proč se novinář podivuje nad tím, že vyšetřovatelé hovořili o klientelistické síti, když pro to neměli dostatek důkazů.

To je přesně důvod, proč jsme několik posledních týdnů vydávali seriál o státních zástupcích a jejich odpovědnosti. Snažíme se, stejně jako celá řada renomovaných advokátů, upozorňovat, že není možné, aby státní zástupci nenesli odpovědnost za své činy. Ostatně jsou to právě státní zástupci, kdo musí dbát na práva těch, kterým hrozí trestní stíhání. Když jsme se snažili na tyto problém upozornit, představitelé státního zastupitelství s námi už nechtěli komunikovat. Místo toho jsme si mohli přečíst reakci Unie státních zástupců v Lidových novinách a následně i Ivo Ištvana v rozhovoru pro iRozhlas.cz. Je to jen důkaz, že výše jmenovaní žádnou odpovědnost nést nechtějí a ještě o tom odmítají diskutovat. Teď si vyberte, co je horší.