Půr: Sulejmání si smrt zasloužil. Teroristi musí po světě chodit s obavami | info.cz

KOMENTÁŘ MICHALA PŮRA | Především z řad demokratů se na hlavu amerického prezidenta Donalda Trumpa sype kritika za útok na druhého nejvlivnějšího muže Íránu Kásima Sulejmáního. Kritizují mimo jiné, že útok nikdo neschválil a hrozí rozpoutání další války, přinejmenším na Blízkém východě. To druhé je ovšem čistá spekulace. Je třeba si uvědomit, že Sulejmání je přímo zodpovědný za smrt stovek amerických občanů a je to jeden z hlavních architektů zvěrstev, které Írán v posledních letech exportuje po celém regionu, zejména pak do Sýrie a Jemenu.