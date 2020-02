Půr: Trampoty pražského muzea totality. Co stojí za rezignací Mikuláše Kroupy? | info.cz

KOMENTÁŘ MICHALA PŮRA | Ředitel neziskové organizace Post Bellum Mikuláš Kroupa dnes oznámil, že rezignuje na člena správní rady vznikajícího pražského Muzea paměti 20. století. Odůvodnil to tím, že orgán zřízený magistrátem odmítl využít vzpomínek pamětníků, které Post Bellum řadu let shromažďuje. Podle informací, které se INFO.CZ podařilo získat, je toto vysvětlení do značné míry mediální zkratkou. Ve skutečnosti se spory ve správní radě točí především kolem zajímavé nemovitosti v historickém centru Prahy a následně se promítají i do komunální politiky.