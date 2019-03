Půr: Už není pochyb, že spor o Huawei je obchodní povahy. Zbudou tuzemským úřadům jen oči pro pláč?

KOMENTÁŘ MICHALA PŮRA | S tím, jak se posouváme v kauze čínské technologické společnosti Huawei, stále více se ukazuje, že jde o ryze obchodní spor, nikoliv otázku národní bezpečnosti. Mohl bych tu teď připomínat, že jsem něco podobného psal již 18. prosince loňského roku . Sice jsem si vysloužil hned několikeré označení „čínský agent“, ale to už tak nějak patří ke koloritu tuzemské debaty o Dálném východě. Mnohem zajímavější ovšem budou následky, které z posledního vývoje plynou.

Americký deník Wall Street Journal přinesl informaci, že prezident USA Donald Trump je v rámci obchodních jednání s Čínou, která pomalu ale jistě spějí ke svému závěru, připraven odvolat všechna obvinění vznesená proti Huawei. Ve Spojených státech jich padlo hned několik a ukazuje se, že do značné míry mohla být účelová. Deník Wall Street Journal upozorňuje, že pokud tomu tak skutečně bylo, obvinění by měla být stažena a americké ministerstvo spravedlnosti by se Číňanům mělo omluvit.

Shodou náhod se toto odhalení odehrálo na pozadí velké technologické konference v Barceloně, kam podle novináře Jana Sedláka z technologického webu Lupa.cz, který přímo z místa mluvil ve vysílání Českého rozhlasu, dorazil značný počet lobbistů z amerických technologických firem, kteří přesvědčují evropské partnery, aby nespolupracovali s Číňany. Zkuste si představit opačnou situaci, kdy armáda čínských lobbistů dorazí do Barcelony a bude přesvědčovat evropské firmy, aby nespolupracovaly s Američany. Nemyslitelné? Bez pořádného skandálu nepochybně.

A teď se konečně dostáváme do Česka, které vůči Huawei drží jednu z nejtvrdších pozic na světě. Děje se tak na základě varování Národního ústavu kybernetické bezpečnosti, který označil výrobky čínské technologické firmy za rizikové pro národní bezpečnost. Důkazy jsme sice neviděli, ale už víme, že bychom Huawei měli ideálně vyřadit v podstatě ze všech tendrů na telekomunikační infrastrukturu.

Za pozornost stojí, že prakticky žádná jiná vláda v Evropě podobnou pozici nedrží. Britové pustí Číňany ke stavbě 5G sítí a šéf tamního kybernetického úřadu říká, že neviděl důkazy čehokoli nekalého ze strany Číňanů. V Německu se zatím vede jen válka slov bez jasných výsledků, i tam ale zaznívají z nejvyšších míst hlasy, že společnost bude mít přístup k budování sítí 5G.

Nikdo netvrdí, že technologie Huawei nepředstavují určité bezpečnostní riziko, ale jak operátoři, tak některé země dodávají, že je v jejich silách si tyto výzvy ohlídat a minimalizovat je. To bude také pravděpodobně řešení, k němuž celá kauza směřuje. Je velmi pravděpodobné, že se členské státy EU shodnou (pokud se tím budou podrobněji zabývat), že budou Huawei více monitorovat a v některých případech budou stavět paralelní struktury. Trump dostane svojí obchodní dohodu s Čínou a nechá Huawei žít.

Nelze popřít, že americký prezident hraje pořádně tvrdou byznysovou hru, za níž by se nemusel stydět žádný z jeho předchůdců. Otázkou je, zda nám něco přinese, když ji hrajeme s ním. Tedy kromě návštěvy premiéra v Bílém domě.