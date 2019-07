Půr: V4 byla při výběru šéfky Komise slyšet. A to je dobře, byť to není její vítězství | info.cz

KOMENTÁŘ MICHALA PŮRA | Novou šéfkou Evropské komise se má stát německá politička Ursula von der Leyenová, jak se večer po maratonském jednání shodli lídři států unie. V případě Česka to lze vnímat jako příznivou zprávu, byť s jistými otazníky. Visegrádská čtyřka včetně premiéra Andreje Babiše to rovnou vydává za svoje vítězství. Zcela jistě to nelze nazvat takto jednoduše, ale je dobře, že zástupci V4 byli slyšet. I díky nim se totiž podařilo zablokovat volbu ryzího socialisty Franse Timmermanse.