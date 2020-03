Půr: Vláda by si měla rychle uvědomit, že z krize se neprošetří. Ztrácíme cenný čas | info.cz

Nepochybuji, že Česko pandemii zvládne, ale když vidím podobná opatření, mám zásadní obavu, že nezvládne následující hospodářskou krizi. Společnost Deloitte před několika dny vydala odhad, že ekonomika propadne letos o deset procent. Jen pro srovnání, v roce 2009 se HDP Česka propadlo o 4,9 procenta. Rozpočtový schodek se tehdy vyšplhal na téměř 200 miliard korun. A to tehdejší vládu Mirka Topolánka rozhodně nemůžeme vinit, že by peníze vyhazovala oknem. Když teď vláda odhaduje schodek na 200 miliard korun, tak si můžete být jistí, že máloco je vzdálenější realitě.

Samozřejmě dnes nevíme, o kolik se ekonomika skutečně propadne, ale platí, že odhad Deloitte může být ještě poměrně optimistický. Například Goldman Sachs odhaduje propad amerického HDP ve 2. čtvrtletí letošního roku až o čtvrtinu. My jsme otevřená exportní ekonomika a není důvod si myslet, že se nám povede líp než ostatním. Nevedlo se nám tak ani při poslední krizi.

I to je jeden z důvodů, proč by měla být opatření na pomoc ekonomice skutečně razantní. Odklady termínů a promíjení daňových záloh za jedno čtvrtletí momentálně nehrají žádnou roli. Pomáhá například kurzarbeit, kdy stát převezme náklady na pracovníky, pro něž zaměstnavatele momentálně nemají práci a museli by je propusti. Vláda by jej dnes měla schválit, ale je poněkud nepochopitelné, proč tak ještě neučinila, když jí návrh leží na stole od minulého úterý. To vše v situaci, kdy se ministryně financí i před svými spolupracovníky, s nimiž INFO.CZ hovořilo, vyjadřuje, že je třeba udělat zásadní úspory. Andrej Babiš hovoří o omezování armádních nákupů, ministryně Schillerová zase o zrušení nákupů v jiných resortech. Tohle je ovšem přesně recept na průšvih, jak jsme se poučili při poslední velké krizi.

Tehdy jsem si i já myslel, že masivní injekce do ekonomiky je ďáblův nástroj, stejně jako je ďáblův nástroj masivní pomoc Řecku a dalším problematickým zemím eurozóny. Je třeba si připustit, že tehdy jsem se já i mnozí další spletli. Nenastal žádný z katastrofických scénářů, inflace se nevymkla centrálním bankám z rukou ani nic podobného. Injekce neuvěřitelného množství peněz zkrátka odvrátily rozklad. Ten teď ale může být ještě větší.

Nejsem ekonom a nedokážu přesně technicky vysvětlit, jak je možné, že můžete v masivním množství tisknout peníze a vyvarovat se velkých negativních dopadů. Avšak trhy zjevně přistupují k podobným opatřením se selským rozumem. Jakýkoliv podobný úvěr je odnepaměti v podstatě sázka na „růžovou“ budoucnost. Důvěra, že svět neustále kráčí kupředu (a objektivně kráčí) je náboženstvím dneška. A to zjevně tak silným náboženstvím, že některé makroekonomické poučky už neplatí.

Proti USA či Německu, které se chystají vyloženě zasypat svoje země hotovostí, máme nepříjemnou nevýhodu. Jsme malý stát, jehož dluh se financuje podstatně hůře, ale není to zdaleka nemožné a způsoby existují. Pokud si o tomto aspektu chcete přečíst víc, rozhodně doporučuji dnešní newsletter novináře Davida Klimeše. Komentář v newsletteru od nejmenovaného bankéře pak doporučuji i mnohým členům vlády a doufám, že je to přinutí zapomenout na obsesi úspornými opatřeními.

První prosba na vládu tak zní jasně. Nešetřete. Nešetřete ani na armádních a jiných nákupech. Česko potřebuje zvyšovat vlastní odolnost a například zrovna modernizace armády je dobrý nástroj. Na nedostatku ochranných pomůcek ve hmotných rezervách můžeme jasně vidět, jak to dopadá, když věnujete málo pozornosti nejrůznějším hrozbám. Virus byl už pořádně dlouho globální hrozba číslo jedna a nezdá se, že by to většina států brala vážně. A podle toho to taky dopadlo.

Druhá prosba je. Konejte rychle. Nemůžete projednávat klíčový návrh (kurzarbeit) týden. Skutečnost, že vláda konala rychle při epidemiologických opatřeních, nám poskytla významnou výhodu při boji se samotným virem. Přistupujte se stejnou razancí a rychlostí i k ekonomické záchraně. Samozřejmě nás po cestě čekají průšvihy, ale to na konci to nemusí hrát žádnou roli.

Třetí prosba. Neustále opakujte, že uděláte cokoliv, abyste odvrátili škody. Bylo by ostatně dobré, kdyby to samé dělala i Česká národní banka, Alena Schillerová a Karel Havlíček. Andreje Babiše z tohoto bodu můžeme vynechat, ten se o to alespoň snaží. Pokud to nebudete dělat a nebudete jednat razantně, krize se jenom protáhne. Hrajeme o budoucnost nás všech.