Půr: Vláda se ohání národní suverenitou. Když ji může projevit, neudělá nic | info.cz

Opět tu tedy máme známou situaci, kdy se stavíme do role oběti, které „zlá Evropská unie“ něco „vnutila“. A my s tím prý nic nezmůžeme. Je ale třeba připomenout si několik věcí, abychom dostali celkový obrázek. Za prvé Česko pro sankce proti Rusku opakovaně hlasovalo a vždy hlasovalo i pro jejich prodloužení, což byl samozřejmě proces, do nějž vstupuje i ministerstvo průmyslu a obchodu.

Za druhé je třeba upozornit, že zrušení sankcí je z hlediska praktické politiky mimořádně jednoduchý úkon, jelikož je k jejich prodloužení třeba jednomyslné rozhodnutí členských států EU a hlasuje se o tom pravidelně (naposledy minulý týden). Není nic jednoduššího než se postavit proti a sankce přestanou existovat.

Trošku to připomíná stesky premiéra Andreje Babiše ohledně elektromobility, kterou nám prý opět seslala zlá Evropská unie. Pravda je ovšem stejná jako v případě sankcí. Pro zpřísnění emisních limitů česká vláda rovněž hlasovala (hlasovalo se ovšem kvalifikovanou většinou) a teď se tváří, že s celou věcí nemá nic společného.

Takže, milí politici, pokud máte pocit, že je vám ubližováno, dělejte s tím něco. Pokud se vám nelíbí sankce, hlasujte proti nim (a zrušíte je v podstatě ze dne na den). Pokud se vám nelíbí elektromobilita, hlasujte proti ní. Často se oháníte národní suverenitou, ale ve chvíli, kdy ji můžete projevit, nic neděláte. Evropská unie se vám nepochybně jako terč hodí, ale tentokrát jste opět mimo. Vaše povzdechnutí jsou totiž jen kecy.