Půr: Vláda se snaží poprvé od roku 1989 prolomit ochranu soukromého vlastnictví | info.cz

KOMENTÁŘ MICHALA PŮRA | Vláda schválila návrh zákona, který má znemožnit majitelům nemovitostí dát výpověď nájemníkům, kteří neplatí nájem. Půjde bezpochyby o největší zásah do soukromého vlastnictví od roku 1989. Celý návrh zákona je navíc mimořádně hloupě naformulovaný a může napáchat obrovské škody. Jako červená nit se jím táhne neschopnost státu pomoci lidem zasaženým krizí. Vláda místo toho přenáší odpovědnost na majitele nemovitostí.

Z návrhu zákona vyplývá, že v podstatě kdokoliv, kdo prohlásí, že je zasažen „koronavirovou“ krizí, může přestat platit nájem až do konce května příštího roku. Nejpozději 31. května 2021 musí dluh splatit. Majitel ovšem nemá šanci ověřit a prokázat, že nájemník je současnou situací skutečně postižen. To by šlo nejspíš jen soudní cestou, což je drahé a zdlouhavé. Někteří majitelé se tak v krajním případě mohou ocitnout zcela bez prostředků. Představte si pak situaci, že máte byt, na nějž platíte hypotéku, a nájemník vám přestane platit. Déle než rok nebudete mít možnost se ho zbavit, nehledě na smlouvu.

Není zřejmé, kdo za neplatícího nájemníka bude platit energie. Návrh však mluví o pohledávkách, a dá se tedy předpokládat, že poplatky bude za nájemníka platit majitel bytu. Těžko si lze představit absurdnější situaci. Majitel tak v zásadě doplácí na to, že má majetek, což je od roku 1989 velmi unikátní situace.

Představa státu, že nájemník bude náhle schopen splatit dluh, který mu třeba během celého roku naroste, je absurdní. Není navíc vyloučeno, že se stát bude pak znovu tyto dlužníky snažit ochránit. Pokud ne, majitelům nezbude než nechat spadnout dosavadní nájemníky do exekuce.

Majitelům zákon mnoho šancí nedává. Paradoxně jim během vymezené doby nezakazuje zvedat nájem. Lze si tedy snadno představit, že někdo dříve či později zvedne nájem všem nájemníkům, kteří přestanou platit. Výsledný efekt bude takový, že budou na konci dlužit ještě více.

Jiné možnosti už jsou čistě spekulativní: není zakázáno dát výpověď z nájmu z jiného důvodu, a nabízí se tedy celá řada „kreativních“ řešení. Také lze očekávat, že někteří majitelé zastaví veškeré investice do nemovitostí, což bude mít negativní dopad na řemeslníky i všechny nájemníky.

Je zcela nepochopitelné, proč vláda nenechá úlevu nájemníkům na samotných majitelích. Majitelům teď v podstatě nezbývá (v případě, že by návrh schválila i sněmovna a podepsal prezident) nic jiného, než se obrátit na soud a začít kroky vlády rozporovat. Každopádně vidíme, že během této krize není ochráněn ani pilíř svobodné společnosti – ochrana soukromého vlastnictví.