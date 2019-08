Půr: Začátek konce elektromobility. Úspěch Porsche ukazuje její zvrhlost, vzniká ekošlechta | info.cz

Cena Taycanu bude začínat někde kolem třech milionů korun. Logicky si jej bude moci dovolit jen někdo skutečně velmi bohatý, kdo již pravděpodobně vlastní jiný vůz této značky. Asi si nikdo (až na fanoušky aut na baterky) nemyslí, že tohle bude model, který elektromobilitu dostane mezi masu. Každopádně ten, kdo si Taycan koupí, dostane všechny výhody, které s vlastnictvím „ekologického“ vozu přicházejí, tedy parkování zdarma, průjezd do míst uzavřených konvenčním automobilům a podobně.

Tato zpráva přichází v době, kdy se objevila informace, že německá vláda chce zavést daň na podporu elektromobility, jež by měla vyhnat cenu litru nafty o zhruba 13 korun. Lidé, kteří si tedy nemohou dovolit elektromobil, se pořádně prohnou. Vláda se je takto snaží přinutit, aby si koupili vůz, který jde zjevně velmi špatně na odbyt, ale německý automobilový (a do značné míry evropský) průmysl už do vývoje elektromobilů investoval hromadu peněz.

Pokud se nepodaří prodej elektromobilů rozhýbat a Porsche to skutečně nevytrhne, omezování kapacit automobilek je na řadě. S tím je spojeno i propouštění, které opět postihne lidi, kteří si elektromobil nemohou dovolit. Zjevně vás napadne, jaký bude další krok. Samozřejmě na řadu přijdou masivní dotace, které zaplatí lidé na dani na podporu elektromobility a na dalších daních, které ještě přijdou. Výsledkem bude masivní deformace trhu kvůli technologii, jejíž budoucnost je hodně nejistá.

Poslední nezodpovězenou otázkou tak zůstává, jak dlouho budou obyčejní lidé tolerovat vznik ekošlechty, která se kolem nich bude prohánět v nových Porsche za x milionů korun a bude zároveň čerpat veškeré výhody. Vzpomeňme si na slova nikým nevoleného Martina Bursíka, který Pražanům vzkázal, že si koupili poslední konvenční automobil. Dokážu pochopit, že Němci toho snesou skutečně hodně, ale vytvářet uměle takové sociální napětí je minimálně nerozumné. Ne každý má navíc takovou trpělivost jako náš západní soused. Příkladem budiž žluté vesty, které do ulic vyhnalo navrhované zdražení paliv o pár korun.