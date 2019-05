Půr: Záhada Babišovy kšiltovky. Musí dostat důchodce k volbám, jinak přijde porážka | info.cz

KOMENTÁŘ MICHALA PŮRA | Andrej Babiš dnes spolu se svými kandidáty představil program hnutí ANO do voleb v Evropském parlamentu. Asi všichni jste už viděli jeho červenou kšiltovku s nápisem „silné Česko“. Jasný symbol okopírovaný z prezidentské volební kampaně Donalda Trumpa má v podstatě jediný cíl. Dostat k volbám důchodce a nízkopříjmové skupiny, na jejichž hlasech je osud hnutí v současnosti závislý. Je to přitom sorta voličů, kteří k volbám do Evropského parlamentu chodí nejméně a tato skutečnost by premiérovi mohla nachystat porážku.

Médii jen velmi okrajově prolétl průzkum společnosti Phoenix Research, který si nechala vypracovat televize Prima. Ukazuje volební potenciál jednotlivých stran ve vztahu k volbám do Evropského parlamentu a vůbec poprvé v něm ANO není první. Pokud by se v květnu naplnil, vítězství získají Piráti se ziskem zhruba čtvrtiny odevzdaných hlasů. ANO by bylo s odstupem zhruba jednoho procentního bodu druhé.

Jsou v podstatě jen dvě možnosti. Buď je tento průzkum úplně mimo, nebo jako jeden z mála počítá se špatnou morálkou určitých skupin voličů. Volební účast přitom projektuje na 19 procent, což se na první pohled jeví poměrně realistické.

Dnešní Babišova tisková konference jasně ukázala, že premiér si svoji slabinu velmi dobře uvědomuje. Banalita typu červené kšiltovky u určitých skupin voličů vyvolá dojem síly, stejně jako zamračený pohled na volebních materiálech a použitá hesla v kampani. Bílá košile jako symbol čistoty zůstala, ale tentokrát ustupuje do pozadí.

Sílu na předvolebním videu demonstruje i volební lídryně hnutí europoslankyně Dita Charanzová. Babiš má tentokrát štěstí, že její nekompromisnost je pověstná a je to do značné míry její přirozenost. I tato vlastnost jí vydobyla za poslední čtyři roky v Evropském parlamentu velmi slušné renomé.

Ty brďo, tak tahle kampaň bude hustá. V tomhle videu je všechno. Moje nová čepice, Dita Charanzová i naše nové heslo. Česko ochráníme 🇨🇿 Tvrdě a nekompromisně! Hejtři připravit do bloků. 3, 2, 1...! pic.twitter.com/CEZOcodFHX — Andrej Babiš (@AndrejBabis) 2. května 2019

Samotná kandidátka ANO ukazuje limity Andreje Babiše. Je přitom velmi kvalitní, z prvních čtyř kandidátů jsou tři ženy, vesměs jde o skutečné odborníky. Sám jsem však několikrát slyšel názor, že dotyčný by ji rád volil, ale neučiní tak kvůli osobnímu odporu vůči šéfovi hnutí. Piráti, kteří mohou Babiše poprvé porazit, mají kandidátku o poznání horší s méně výraznými osobnostmi, ale hraje jim do karet mládí a výrazná proevropská orientace jejich voličské skupiny. Svoje sympatizanty tak nemusí nijak výrazně mobilizovat, protože lze očekávat, že k volbám přijdou. Z podobných důvodů může uspět i ODS, která uspěla ve volbách do Senátu a právě nízká volební účast straně výrazně nahrála.

Výsledek nadcházejících voleb však nelze přeceňovat. Pokud by se Babišovi podařilo vyhrát i s červenou kšiltovkou, jen by se potvrdilo, že jeho pozice je neotřesitelná. Zbraň na jakoukoliv jeho kampaň by se pak ostatním hledala velice těžko. Pokud prohraje, dá se očekávat, že bude automaticky snižovat důležitost voleb do Evropského parlamentu, což k uspokojení jeho největší voličské skupiny bude stačit. Záleží ale i na tom, o kolik by prohrál. Pokud by to byla výraznější porážka, může to mobilizovat mladší voliče, kteří najednou uvidí, že současného premiéra lze porazit. Krev do žil by to vlilo i opozici, která s výjimkou Pirátů působí velmi vláčně.