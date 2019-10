Půr: Zeman rezignoval na poselství. Výjimečný řečník je pryč, Mynář se urval ze řetězu | info.cz

KOMENTÁŘ MICHALA PŮRA | I zarytí odpůrci Miloše Zemana by se s jeho zastánci před časem shodli na tom, že současný prezident je výjimečný řečník. Po jeho dnešním projevu při příležitosti předávání státních vyznamenání by se tento pocit mohl vytratit. Nejde o to, že Zeman přednesl projev vůbec poprvé vsedě, ale na jeho poměry neobsahoval žádné poselství. Ani šokující, ani rozdělující, ani sjednocující, zkrátka nijaké.