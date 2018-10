Pusťte nás na Rusko. Bartoš vyškolil diváky z ruského pirátství. Komentář Petra Holce

„Pustili jsme je na ně“ a Piráti nám teď za to před očima dorůstají v dospělé politiky. Alespoň ohledně starých dobrých politických triků, jak naposledy v České televizi ukázal šéf strany Ivan Bartoš. Ten sice pořád nosí svou bílou košili i dready, ohledně rétoriky se z něj ale stává další Tomio Okamura. Ne snad že by taky mluvil s kadencí samopalu, to pořád dokáže jen Okamura. I Bartoš už ale hrdě říká opak toho, co někteří členové Pirátů dělají.

Nejvyšší pirát se v neděli v České televizi střetl s premiérem a šéfem ANO Andrejem Babišem kvůli cestě předsedy Poslanecké sněmovny za ANO Radka Vondráčka do Ruska. Ten do Moskvy vyrazil na oficiální cestu navrženou původně poslancem ODS Bohuslavem Svobodou kvůli tomu, že si čeští pacienti pobývající v Rusku stěžují, že se jim tam nedostává „adekvátní péče“. Řekněme, že se jim v Rusku dostává adekvátní ruské péče, jež v praxi vypadá trochu jako lada: i ruskému prezidentovi zůstane v ruce klika, když si chce slavnostně otevřít dveře a veřejně předvést ruský technický zázrak.

Bartoš si v ČT postěžoval, že novináři neměli k ruce Vondráčkův program a že se i šéf české sněmovny v Rusku choval stejně jako většina zahraničních politiků: když odjížděl z Moskvy, byl Vladimir Putin pořád ještě prezidentem a Krym ovládalo Rusko. Šéf Pirátů to označil za „důkaz vazalství“. Podle něj se prý nikdo z evropských politiků „nebratří“ s Rusy ze „sankčního seznamu“. Těžko říct. S trochou nadsázky lze říct, že když se dnes jakýkoli politik nechce bratřit s Rusy ze sankčního seznamu, může se v Rusku maximálně sejít s holkami z Pussy Riot. Zbytek je Putin a spol., tedy sankční seznam.

„Neláska“ k Rusku navíc zarazí právě od Pirátů. To už snad zapomněli třeba na Giuseppeho Maiella, jehož postavili před loňskými sněmovními volbami do čela své zlínské kandidátky a navrch z něj ještě udělali garanta obrany? Neapolský rodák, co v rámci sbírání zkušeností prošel několik partají, než se našel mezi Piráty, totiž býval jako doma na proruských akcích. A taky rád řečnil vedle Okamury a protiislámského aktivisty Martina Konvičky. Naši státní obranu chtěl Maiello garantovat tím, že vystoupíme z NATO. Nejspíš by nás podle něj líp ochránilo Rusko.

A mimochodem: letos v květnu se vydali dva pirátští poslanci, Dana Balcarová a Mikuláš Peksa, oslavit konec války právě na ruskou ambasádu. Ano, i Rusové nás samozřejmě osvobodili, tak že proč vlastně ne? Dokonce dvakrát, počítáme-li i rok 1968. Termín „ruská ambasáda“ nicméně patří k těm hodně diplomatickým: nemalá část jejího personálu má spíš než k diplomacii blíž ke světu tajných služeb a novičoku. Nějaký sankční seznam by proto slušel i tady. Třeba jen jako oficiální poděkování za neoficiální práci.

Ne že by i Balcarová nevěděla o Rusku své, není úplně Maiello. „Zcela si uvědomujeme, jaký v současném Rusku vládne režim. Jsou vražděni opoziční politici, nezávislí novináři. Byl anektován Krym. Východ Ukrajiny je okupován... Právě komunikací lze něčeho dosáhnout,“ napsala poslankyně tehdy na svou obranu. Doufejme proto, že to všechno Rusům na ambasádě řekla, aby i oni věděli, v jaké zemi žijí. A škoda, že teď nezavolala Bartošovi, než šel do České televize. Nemusel tam vypadat jako Okamura a aspoň v neděli jsme si mohli ušetřit další nedorozumění.